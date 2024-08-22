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Режиссер Мохаммад Расулов, как ожидается, получит премию "Оскар" за свою работу в Германии.

 and  Katherine Bradley
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Режиссера Мохаммада Расулофа следует доставить в Германию.
Режиссера Мохаммада Расулофа следует доставить в Германию.

- Режиссер Мохаммад Расулов, как ожидается, получит премию "Оскар" за свою работу в Германии.

Фильм "Семя святой смоковницы", поставленныйMohammad Rasoulof, который недавно нашел убежище в Германии, будет представлять Германию на состязаниях премии "Оскар". Об этом объявило сегодня German Films, организация, ответственная за продвижение немецкого кино за рубежом, базирующаяся в Мюнхене. Этот фильм превзошел дюжину других потенциальных конкурентов.

"Семя святой смоковницы" рассказывает о том, как политические волнения в Иране влияют на семью. В заявлении жюри фильм описывается как "проницательное исследование репрессивной и параноидальной теократии в Иране". Rasoulof мастерски изображает "трещины в семье, символизирующие трещины в иранском обществе". Это тщательно спланированный и эмоционально мощный фильм, который оставляет неизгладимое впечатление своими сценами.

Команда фильма ликовала, заявив: "Этот фильм, который исследует темы подавления, но также надежды и сопротивления, является свидетельством единства людей из разных backgrounds и миграционных опытов. Он подчеркивает силу межкультурного понимания в либеральном и всеобъемлющем обществе".

Выбор фильма Германии - это всего лишь один шаг в серии событий. Список из 15 претендентов на премию "Оскар" за лучший международный художественный фильм будет объявлен 17 декабря 2024 года. Из этой группы будут выбраны пять номинантов, которые будут объявлены 17 января 2025 года. В итоге церемония награждения "Оскаром" состоится 2 марта 2025 года.

Фильм "Семя святой смоковницы" имеет шанс войти в историю, представляя Германию на престижных "Оскарах". Если он будет выбран среди номинантов, это будет честью для Mohammad Rasoulof и его команды, отмечая значительное достижение в их карьере.

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