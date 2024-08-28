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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Реул предлагает отменить водительские права у лиц, ответственных за смертельные нападения ножом.

 and  James Williams
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Реул предлагает отменить водительские права у лиц, ответственных за смертельные нападения ножом.

Рост насильственных преступлений с применением ножей в Северном Рейне-Вестфалии привел к значительному увеличению количества инцидентов, зарегистрированных властями в 2023 году, примерно на 40%. В ответ на это министр внутренних дел Рюль объявил войну этой тенденции. Чтобы быстро внедрить изменения, Рюль планирует сосредоточиться на водительских правах лиц, совершивших насилие. Рюль объяснил, ссылаясь на правонарушителей, использующих ножи, "Есть аспект пригодности характера". Лиц с криминальным прошлым должны сообщать в дорожные власти с целью аннулирования или отказа в выдаче водительских прав, согласно офису Рюля. Министр продолжил, "Вы также можете добиться эффекта через заднюю дверь". THEN, дорожные власти могли бы оценить, пригоден ли правонарушитель для получения водительских прав или нет.

Министр Рюль представил целый спектр мер для борьбы с насильственными преступлениями с применением ножей, которые местные полицейские власти могут использовать в качестве руководства. Одновременно Рюль предоставил статистический анализ преступлений с применением ножей в NRW, заявив, "Анализ показывает, что насильственные преступления с применением ножей в основном совершаются молодыми людьми мужского пола". Общественное насилие с применением ножей увеличилось на 42,6% до 3536 случаев в 2023 году в NRW.

Большинство правонарушителей, составляющие 55%, - граждане Германии, в то время как 45% не имеют немецкого гражданства. Озабоченный перепредставлением неграждан, Рюль прокомментировал, "Озабочивает то, что, учитывая долю иностранцев в населении, те, кто не имеет немецкого гражданства, непропорционально представлены". Рюль добавил, что ношение ножей может быть связано с мачизмом, который противоречит общественным нормам.

Рюль предложил усилить полицейский ответ на молодых беженцев, прибывших из обществ, склонных к насилию. Они должны понять, что ношение ножей в общественных местах является ненужным и нежелательным в Германии из-за монополии государства на насилие.

После ножевого нападения в Солingen федеральное правительство также представило планы по предотвращению будущих инцидентов. Коалиция "трафик света" планирует представить пакет мер "в ближайшее время", как заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт. Переговоры в правительстве продолжаются, и результаты ожидаются "очень скоро". Также состоятся дискуссии между коалицией "трафик света", оппозицией Союза и федеральными землями о последствиях подозреваемого исламистского нападения. Дата первого заседания рабочей группы, объявленной канцлером Шольцем, еще не объявлена, сообщил Хебестрейт. Разговоры будут сосредоточены на депортации отказавшихся от убежища в страны происхождения, борьбе с исламистским терроризмом и регулировании огнестрельного оружия.

Комиссия, назначенная для анализа роста насильственных преступлений с применением ножей, обнаружила, что 55% правонарушителей - граждане Германии, вызывая обеспокоенность по поводу перепредставления неграждан. Признавая необходимость действий, Комиссия предложила сотрудничать с Комиссией по интеграции и миграции для решения этой проблемы.

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