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Рецензия на матч: Элли Де Ла Круз входит в эксклюзивную группу 60-х хоумров, 20-х краж, Нолан Аренадо выступает в финале матча против Милвоки Брюэрс

 and  James Williams
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Де Ла Крус радуетсяՏайлеру Стифенсону после его единственной хоум-рауна в восьмом против jínejтов.
Де Ла Крус радуетсяՏайлеру Стифенсону после его единственной хоум-рауна в восьмом против jínejтов.

Рецензия на матч: Элли Де Ла Круз входит в эксклюзивную группу 60-х хоумров, 20-х краж, Нолан Аренадо выступает в финале матча против Милвоки Брюэрс

В среду в Роджерс-центре Де Ла Крус украл свою 60-ю базу в сезоне, что предшествовало его 22-му хоум-рану, повторив достижение Рональда Акуньи-младшего в предыдущем сезоне.

Эрик Дэвис, Рикки Хендерсон и Джо Морган — некоторые из других игроков AL/NL, которые попали в клуб 60/20 с 1900 года.

«Это много значит», — прокомментировал Де Ла Крус, как сообщает MLB.com. «Я уже упоминал, что именно поэтому я работаю весь сезон. Я так счастлив и так рад».

22-летний Де Ла Крус, впервые ставший в этом году участников Матча всех звёзд, достиг отметки, когда украл третью базу в пятом иннинге против «Блю Джейс».

В прошлом году Акунья выбил 41 хоум-ран и украл 73 базы, став первым игроком с сезоном 60/20 после Хендерсона в 1990 году.

В других матчах MLB в среду Нолан Аренодо выбил решающий гранд-слэм, чтобы помочь «Сент-Луис Кардиналс» обыграть «Милуоки Брюэрс» со счётом 10:6.

Счёт был равным 6:6, bases loaded в 10-м иннинге, когда Аренодо взял дело в свои руки, выбив хоум-ран в левый аутфилд. Это была только вторая победа «Кардиналс» в последних девяти матчах.

Оббегая базы, Аренодо был встречен толпой своих товарищей по команде, которые облили его в честь победы.

«Это было потрясающе», — сказал он после матча, вспоминая свои трудности в этом сезоне. «Я не смог доставить то, что хотел, и это было frustating. Но сегодня был хороший день, и я рад, что смог это сделать».

«Мы будем бороться до конца», — добавил он. «Этот сезон не был красив, но мы будем продолжать бороться, у нас ещё много игр впереди».

«Брюэрс» вели 6:4 в восьмом иннинге, но «Кардиналс» совершили comeback, а Аренодо закрепил победу своим пятым в карьере решающим хоум-раном и шестым гранд-слэмом в карьере.

Результаты матчей в среду

Гости (победители выделены жирным) против Дома

Кливленд Гвардианс 1 — 8 Нью-Йорк Янкиз

Цинциннати Редс 11 — 7 Торонто Блю Джейс

Филадельфия Филлис 3 — 2 Атланта Брэйвз

Милуоки Брюэрс 6 — 10 Сент-Луис Кардиналс

Детройт Тайгерс 8 — 2 Чикаго Кабс

Лос-Анджелес Энджелс 0 — 3 Канзас-Сити Роялс

Тэмпа-Бэй Рэйс 4 — 2 Окленд Атлетикс

Сиэтл Маринерс 4 — 8 Лос-Анджелес Доджерс

60 украденных баз и 22 хоум-рана Де Ла Круса в этом сезоне — впечатляющие достижения, добавляющие его в список игроков, подобных Эрику Дэвису и Рикки Хендерсону, в истории MLB.

Решающий гранд-слэм Аренодо в 10-м иннинге против «Брюэрс» не только принес победу «Сент-Луис Кардиналс», но и стал его шестым в карьере гранд-слэмом и 14-м хоум-раном в сезоне, демонстрируя его влияние на игру.

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