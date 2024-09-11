- Республиканцы широко распространяют видео с темой кошки, демонстрирующие антииммиграционные настроения в Интернете.

Город Спрингфилд в Америке, известный своими необычными жителями и причудливыми привычками, находится под пристальным вниманием после заявлений, сделанных Дж.Д. Вэнсом, напарником Дональда Трампа по предвыборной кампании. Вэнс утверждает, что гаитянские иммигранты в этом городе в Огайо потребляют собак и кошек. Однако важно уточнить, что это не тот Спрингфилд, где живут мультипликационные персонажи "Симпсонов".

Отсутствие доказательств инцидентов с домашними животными в Спрингфилде

Эти заявления, несмотря на их отвратительность, уже некоторое время ходят по кругу. Американские СМИ проводили расследования, а местные власти опровергали подобные случаи. Тем не менее, слух разросся до мемов в социальных сетях, и сенатор Тед Круз опубликовал фото кошки в X с подписью "Голосуйте за Трампа, чтобы уберечь гаитянских мигрантов от поедания нас".

Это спровоцировало тренд, и Дональд Трамп и его сторонники начали делиться AI-генерациями изображений кошек и уток, а технологический миллиардер Илон Маск добавил изображение кошки и курицы с подписью "Спасите их".

Истинность слухов

Сам Дж.Д. Вэнс подливает масла в огонь, заявляя, что его офис получил сообщения о похищениях домашних животных гаитянскими мигрантами в Спрингфилде. Он признался: "Возможно, все эти слухи ложны".

Дональд Трамп поделился изображением себя в самолете, окруженного кошками и утками, в своей социальной сети Truth Social. Он также опубликовал фотографию кошки с автоматом и в шляпе MAGA.

Миграция как вопрос предвыборной кампании

Вопрос миграции является значительной темой в американских выборах, и вице-президент США Камала Харрис находится под пристальным вниманием за ее решение этого вопроса. Ее оппонент на президентских выборах 5 ноября, бывший президент Трамп, часто критикует Харрис и обвиняет ее в некомпетентности по этому вопросу.

Саркастический ответ Харрис

Во время теледебатов с Камалой Харрис Трамп также поднял вопрос о домашних животных. Харрис ответила на его комментарии с иронией, сказав: "Если мы говорим об экстремальных вещах", она улыбнулась.

Несмотря на политическую риторику во время выборов в США, обвинения Дж.Д. Вэнса против гаитянских иммигрантов в Спрингфилде в отношении потребления домашних животных остаются бездоказательными. Местные власти и американские СМИ проводили расследования, но не нашли никаких доказательств, подтверждающих эти заявления.

Читайте также: