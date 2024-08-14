Республиканцы подали в суд на трехлетний указ Байдена о доступе к регистрации избирателей

Иск направлен против распоряжения, изданного президентом Джо Байденом в марте 2021 года, которое предписывало руководителям всех федеральных ведомств представить предложения по продвижению регистрации и участия избирателей в различных точках контакта с общественностью. Президент издал это распоряжение в то время, когда законодательные собрания, контролируемые республиканцами, продвигали законодательство о подавлении голосования после выборов 2020 года.

Новое нападение на распоряжение, действующее более трех лет, подчеркивает планы республиканцев тщательно изучить перед выборами в ноябре действия демократов по упрощению голосования, особенно после последних президентских выборов, когда попытки облегчить голосование во время пандемии стали серьезным вопросом.

Девять республиканских генеральных прокурора, подаввших иск в федеральный суд, утверждают, что Байден превысил свои полномочия, издав это распоряжение, которое, по их мнению, также нарушает Конституцию США и "подрывает системы регистрации избирателей, установленные штатами".

"С помощью распоряжения 14019 президент Байден пытается превратить федеральную бюрократию в организацию по регистрации избирателей и сделать каждую встречу федерального чиновника с членом общественности попыткой зарегистрировать избирателя", - заявляют штаты.

Штаты также утверждают, что распоряжение было "мотивировано стремлением необоснованно увеличить число голосов демократов". Они заявляют, что распоряжение и его реализация причинили им "финансовые потери, процедурные нарушения и ущерб интересам штатов", якобы нарушив их право регулировать регистрацию избирателей.

Иск ссылается на некоторые из ведомств, которые реализовали это распоряжение, в том числе Министерство финансов, которое планировало включить информацию о регистрации и участии в голосовании в своих прямых депозитных кампаниях для американцев, получающих социальную помощь, выплаты ветеранам и другие федеральные выплаты, согласно информационному листу Белого дома 2021 года.

Другие инициативы, упомянутые в иске, включают одну из Службы сельского жилья Министерства сельского хозяйства, которая, согласно информационному листу 2021 года, будет поощрять предоставление непартийной информации о голосовании через своих заемщиков и гарантированных кредиторов.

Штаты, подавшие иск, - Монтана, Канзас, Айова, Южная Дакота, Миссисипи, Небраска, Северная Дакота, Оклахома, Южная Каролина.

Дело было поручено судье федерального суда США Дэниэлу Крэбтри, которого назначил бывший президент Барак Обама.

CNN обратилась в Белый дом за комментариями по поводу иска.

Когда об этом распоряжении впервые объявили, чиновник администрации Байдена сказал журналистам, что "многие из этих ведомств имеют филиалы по всей стране, в которых люди, вне контекста пандемии, могут прийти и получить определенные услуги".

"Мы хотим убедиться, что можем максимально использовать эту возможность и сделать эти филиалы местами, где люди также могут зарегистрироваться для голосования - цель состоит в том, чтобы сделать регистрацию и голосование как можно более доступными", - сказал чиновник.

Этот иск не первый юридический вызов распоряжению Байдена. Ранее в этом году федеральный судья отклонил другой иск, поданный законодателями штата Пенсильвания. Истцы в этом деле обратились в Верховный суд США с просьбой возобновить их иск.

Продолжающееся судебное разбирательство подчеркивает значительную роль ['политики'] в формировании политик, связанных с регистрацией и участием избирателей. Республиканские генеральные прокуроры утверждают, что распоряжение президента Байдена превысило его полномочия и нарушило конституционные права, что свидетельствует о политически окрашенном споре о системах регистрации избирателей.

Политические последствия иска значительны, так как он напрямую оспаривает инициативы, направленные на упрощение голосования, вопрос, который стал серьезной проблемой после выборов 2020 года.

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