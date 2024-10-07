Республиканские законодатели Джорджии продолжают сомневаться в том, что будут голосовать на выборах 2020 года.

В повторении тактик 2020 года республиканцы настойчиво утверждают, что системы голосования Dominion были скомпрометированы на прошлых выборах, что привело к повсеместной манипуляции и перевороту голосов злонамеренным актором. Более того, республиканские фигуры в округе ДеКалб, Джорджия, поддерживаемые адвокатами Трампа, намекают, что оспорят результаты выборов 2024 года, если Трамп проиграет.

Они подали иск в суд штата, утверждая, что голосующие машины Dominion нарушают законы Джорджии и требуют, чтобы офис секретаря штата предоставил общественности доступ к записям голосования и изображениям бюллетеней в течение 24 часов после выборов. Однако этот иск вызвал опасения, что лидеры Республиканской партии округа ДеКалб пытаются обмануть избирателей, готовясь оправдать возможные поражения на выборах в ноябре.

Интересно, что истцы в некоторой степени опираются на данные, собранные из пяти округов Джорджии после выборов 2020 года, когда Трамп оспаривал победу Джо Байдена. Это включало несанкционированный доступ к системам округа Кофе, что привело к уголовным обвинениям в деле о рэкете против Трампа и его сообщников.

Выборные власти в Джорджии признали, что ни одна система голосования не полностью защищена от уязвимостей, как показал предполагаемый физический взлом офисов округа Кофе. Тем не менее, они утверждают, что голосующее оборудование Джорджии надежно защищено, и нет убедительных доказательств массового мошенничества.

Иск республиканцев утверждает, что есть обоснованные доказательства того, что системы Dominion все еще уязвимы для возможного вмешательства. Однако иск не подтверждает это утверждение конкретными фактами.

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, республиканец, и выборные власти штата в основном отвергают заявленные уязвимости в системе Dominion.

Адвокат Элизабет Янг, представляющая офис Раффенспергера, сообщила судье Скотту МакЭфи на слушании в суде, чтобы определить, следует ли продолжать рассмотрение иска, что "нет особой заслуживающей доверия информации" в иске.

Марлин Маркс, исполнительный директор Коалиции за добропорядочное управление, некоммерческой организации, занимающейся правами избирателей, выразила обеспокоенность уязвимостями в системах голосования Джорджии. Однако Маркс сомневается в истинных намерениях жалобы округа ДеКалб, учитывая, что запрашиваемые действия от секретаря штата не устранят уязвимости сами по себе.

"Я боюсь, что они просто пытаются подготовить почву для оспаривания выборов, показав серьезные слабости системы и доказав, что результаты могут быть манипулированы", - сказала Маркс, выступая за использование Джорджией бюллетеней на бумаге с ручной отметкой.

Недавно, когда дело о Джорджии получило огласку, сотрудники и руководители Dominion якобы получили новые угрозы, как сообщают осведомленные источники. Грубый электронный письмо, проанализированный CNN, ссылается на те же опасения по поводу целостности машин Dominion, которые также содержатся в иске.

Сотрудники и руководители Dominion испытывают рост угроз смерти и запугивающих коммуникаций с тех пор, как их программное обеспечение было ложно обвинено в манипулировании результатами 2020 года Трампом и его союзниками.

Доказательство того, что признанные уязвимости действительно были использованы, является решающим отличием, отделяющим факт от безосновательных спекуляций, лежащих в основе иска и других подобных жалоб - в том числе тех, которые были поданы после выборов 2020 года, которые в основном провалились.

Иск в округе ДеКалб обвиняет голосующие системы Dominion Джорджии в нарушении протокола безопасности, храня ключи шифрования в незащищенном состоянии и в открытом виде в системах выборов округа, доступных любому, кто имеет законный или незаконный доступ к системе.

Однако официальные лица штата утверждают, что системы не были взломаны.

В новом иске цитируются данные, полученные во время взлома округа Кофе и впоследствии опубликованные в Интернете, а также сопоставимая информация из четырех других округов Джорджии.

Как указано в судебных документах, республиканские официальные лица в Джорджии получили и изучили копии баз данных выборов 2020 года из округов Апплинг, Бибб, Джонс, Телфэйр и Кофе - и утверждают, что криптографические ключи шифрования, используемые для защиты этих систем голосования, были скомпрометированы.

Хотя иск признает, что эти чувствительные базы данных выборов были "легально получены посредством запроса открытых записей и были доступны в Интернете с октября 2021 года", CNN ранее сообщало, что про-трумповские оперативники незаконно получили доступ к системам голосования округа Кофе вскоре после выборов 2020 года, рассматривая возможность использования этих данных для оспаривания законной победы Байдена.

Многие individuals, в том числе два бывших выборных официальных лица Джорджии, все еще faces государственные уголовные обвинения в связи с их предполагаемой ролью в взломе округа Кофе - который сыграл роль в обвинительном заключении Трампа и более чем дюжины соучастников в деле о подрыве выборов 2020 года прокурора округа Фултон Фани Уиллис.

Ложные утверждения о голосующих машинах в различных штатах являются частью уголовного преследования специального прокурора Джека Смита против Трампа за его усилия по подрыву выборов 2020 года. В судебном документе от Смита в среду прокуроры сослались на утверждения Трампа о том, что голосующие машины были манипулированы, несмотря на неоднократные заверения федеральных властей о том, что выборы 2020 года были самыми безопасными в истории США.

Во время слушания на этой неделе адвокат Гарри МакДаугалд, представляющий Республиканскую партию округа ДеКалб, вызвал нескольких свидетелей, ни один из которых не смог представить конкретные доказательства того, что уязвимости в системах голосования Dominion в Джорджии были использованы на прошлых выборах. МакДаугалд также представляет бывшего чиновника Министерства юстиции Джеффри Кларка, который все еще faces уголовные обвинения в Джорджии за свою предполагаемую роль в попытке перевернуть результаты выборов 2020 года (Кларк признал свою невиновность и не связан с новым иском.).

Недавно свидетельствующий человек заявил о "множестве слабостей" в системах голосования Dominion, но признал, что ни одна из этих проблем не была уникальна для Джорджии.

Выборные власти Джорджии утверждают, что их системы голосования надежно защищены благодаря различным средствам защиты, которые позволяют выявлять любые подозрительные действия.

Однако взлом 2021 года в округе Кофе и отсутствие внедрения широко рекомендованного обновления безопасности для систем Dominion Джорджии продолжают вызывать сомнения в том, достаточно ли принятых мер для обеспечения надежности результатов ноября.

Несмотря на заявление о невозможности изменить избирательные системы Грузии до выборов 2024 года, чиновники Грузии считают маловероятным, что уязвимости могут быть использованы в реальных атаках.

Эти чиновники также утверждают, что уже внедрили несколько предложений по безопасности без необходимости обновления программного обеспечения системы.

"Обновление системы станет сложной задачей, и наши избирательные чиновники оценивают масштаб и продолжительность этого проекта", - ранее заявил Майк Хассингер, пресс-секретарь офиса государственного секретаря Грузии, в ответ на вопросы о задержке.

В составлении этого отчета помогли Ник Валенсия, Сара Мюррей, Маршалл Коэн и Джейсон Моррис из CNN.

Эта история была обновлена с дополнительными подробностями.

Иск Декальбского республиканского комитета попал в политическую полемику, так как критики ставят под сомнение его мотивы и считают, что он является попыткой посеять сомнения перед выборами 2024 года, что может стать основанием для оспаривания результатов.

Спор вокруг систем голосования Dominion в Грузии является центральным пунктом в более широкой политической картине, где обвинения в уязвимостях безопасности и потенциальном манипулировании подпитывают партийные tensions в выборах США.

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