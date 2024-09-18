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Республиканские деятели Огайо тщательно отходят от заявлений Трампа и Вэнса.

Губернатор Огайо, республиканец Майк Дянвин, воздержался от прямой критики бывшего президента Дональда Трампа или политического спутника Трампа, сенатора Д avslash; Validate

 and  Alex Stellmacher
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На пресс-конференции 16 сентября губернатор Огайо Майк ДеВайн выступал перед аудиторией...
На пресс-конференции 16 сентября губернатор Огайо Майк ДеВайн выступал перед аудиторией вSpringfield.

Республиканские деятели Огайо тщательно отходят от заявлений Трампа и Вэнса.

Он помог основать школу в Гаити, названную в честь своей покойной дочери Бекки, которая погибла в результате дорожной аварии несколько лет назад.

Он ценит законопослушных гаитян, проживающих в Спрингфилде и работающих там.

На "PBS Newshour" он сказал в ночь на вторник: "Они законопослушны". Он продолжил: "Они хотят работать. На самом деле, они даже готовы работать сверхурочно".

Кроме того, ДеВайн отметил, что гаитяне выбрали Спрингфилд из-за трудностей местных бизнесменов с наймом рабочей силы после пандемии COVID-19.

Однако, выступая за гаитян с временным защитным статусом в Спрингфилде, вызванным насилием и гуманитарным кризисом в регионе, вызванным штормами и землетрясением, ДеВайн хочет отделить эту тему от более широкой дискуссии об иммиграции и пограничных вопросах, формирующих повестку дня Республиканской партии на выборах 2024 года.

"Вопрос иммиграции, а также вопрос границы, безусловно, является актуальным", - признал ДеВайн в интервью PBS. Он расширил эту тему на последующих пресс-конференциях и интервью.

Но он подчеркнул, что ситуация в Спрингфилде уникальна.

Хотя он воздержался от прямой критики бывшего президента Дональда Трампа или его напарника по выборам сенатора ДжиДжи Вэнса, он осудил их распространение ложных утверждений об издевательствах над животными в гаитянской общине.

"Это глубоко тревожно для этих усердных людей", - заметил ДеВайн.

Эта токсичная риторика также повлияла на более широкую общину, что привело к развертыванию штатных troopers в школах Спрингфилда этой неделей после серии угроз взрыва. Некоторые из этих угроз поступали из-за рубежа, а другие происходили внутри США, вызывая беспокойство среди жителей Спрингфилда.

Спрошенный об этой связи, ДеВайн дистанцировался.

"Ответственные за эти угрозы - злонамеренные", - заявил он.

Тем не менее, нет никаких признаков того, что Трамп или Вэнс прекратят распространение необоснованных утверждений об издевательствах над животными в гаитянской общине.

"Если мне нужно выдумывать истории, чтобы заинтересовать американских СМИ в страданиях американского народа, тогда я это сделаю", - сказал Вэнс CNN Дана Баш в воскресенье.

Он уточнил: "Я имею в виду создание интереса СМИ, а не стимулирование 20 000 нелегальных мигрантов в Спрингфилде".

В разгар этого противоречия республиканские лидеры в Огайо утверждают, что гаитяне ответили на критическую потребность в Спрингфилде, в то время как Трамп и Вэнс утверждают, что "жизни тысяч жителей были разрушены" из-за прибытия гаитян.

Подобно ДеВайну, мэр Спрингфилда Роб Рю предпринял усилия, чтобы прояснить роль гаитян в городе. Во время интервью с CNN он был особенно заинтересован в противодействии нарративу, продвигаемому Вэнсом.

"Это привлекло много негативного внимания к нашей общине", - заявил Рю, добавив, что он проводит многочисленные интервью, чтобы убедиться, что подлинные и точные истории Спрингфилда передаются.

Хотя он признал, что город испытывает некоторое напряжение - от найма персонала в школах до охвата вакцинацией и получения водительских прав - Рю также указал на более широкую картину.

"Мы замечательный город. Мы не безнадежный город. Мы не распадаемся. Мы сталкиваемся со стрессом и напряжением, но ни одно из этого внимания СМИ, направленного на Спрингфилд, штат Огайо, не способствует нашей ситуации", - сказал Рю, отметив присутствие штатных troopers в школах Спрингфилда из-за недавних угроз.

На пресс-конференции во вторник Рю и ДеВайн выразили осторожность в отношении визита Трампа в город.

ДеВайн признал, что город и штат испытывают напряжение в плане ресурсов, но был бы рад, если бы Трамп посетил.

"Если президент Трамп решит посетить, он будет радушно принят", - сказал ДеВайн.

Рю, однако, занял другую позицию, подчеркнув влияние визита кандидата в президенты на ресурсы Спрингфилда.

"Поездка кандидата в президенты будет крайне обременительной для наших ресурсов", - предположил Рю, указывая на его одобрение, если Трамп решит отложить свой визит в настоящее время.

ДеВайн считает, что обсуждение гаитян в Спрингфилде должно быть отделено от более широких дебатов об иммиграции из-за уникальных обстоятельств, с которыми они столкнулись. В политической сфере ДеВайн стремится решить эту проблему таким образом, чтобы не эскалировать tensions и не усугублять политическую повестку дня, связанную с иммиграцией.

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