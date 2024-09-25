Республиканский законодатель предоставил возможности трудоустройства его романтическому интересу и ребенку его невесты, как сообщает The New York Times.

В 2023 году, как сообщает The New York Times, Д’Эспозито быстро нанял эту пару в свою команду вскоре после вступления в должность. Публичные записи показывают, что они получали около $30,000 из средств налогоплательщиков, которые являются общедоступными. Руководство по этике Палаты представителей ясно запрещает членам нанимать близких родственников.

Это открытие может существенно повлиять на шансы Д’Эспозито на переизбрание, учитывая его узкую победу над демократом Лaurой Гиллен два года назад и важную роль округа в гонке за контроль над Палатой представителей. Д’Эспозито и Гиллен сейчас вовлечены в жесткую переизбрание, а округ считается полем битвы обеими партиями.

Д’Эспозито публично защищался от обвинений, заявляя, что его работа никогда не мешала ему выполнять свои обязанности по Нью-Йорку 4-го округа, и он придерживается высоких этических стандартов. Он атаковал отчет как политически мотивированную "клеветническую кампанию", намекая, что он не оспаривал его утверждения.

Д’Эспозито отказался отвечать на повторные запросы о ситуации на Капитолийском холме в понедельник вечером, вместо этого утверждая, что расследование было проведено по политическим причинам. Оба его партнер и любовница подтвердили отчет The New York Times в кратких беседах.

В 2017 году Д’Эспозито, который имел тесные связи с влиятельной республиканской машиной округа Нассау, помог устроить работу в местном правительстве для своей партнерши и ее сына после своего назначения в совет города Хемпстед. Гиллен, которая была тогда супервайзером города, была избрана soon after.

Д’Эспозито был избран в том же цикле, что и теперь дискредитированный бывший представитель Джордж Сантос, который выиграл соседний 3-й округ Конгресса, прежде чем быть разоблаченным как лжец. Сантос признал себя виновным в краже личности и мошенничестве с помощью провода, и его приговор назначен на февраль.

По мере нарастания скандала с Сантосом Д’Эспозито, представлявший 4-й округ Конгресса, резко критиковал Сантоса и призвал его уйти в отставку. Д’Эспозито даже открыл свой офис для избирателей Сантоса во время виртуальной пресс-конференции, на которой присутствовали местные руководители Республиканской партии.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил поддержку Д’Эспозито, заявляя, что он еще не разговаривал с Д’Эспозито, но что его заявление достаточно, чтобы доказать, что отчет был политическим по природе. Он добавил, что Д’Эспозито предан своему округу.

Джонсон предостерег от сосредоточения внимания на обвинениях, учитывая тесный избирательный цикл и сильную поддержку Д’Эспозито его избирателями. Он также похвалил популярность Д’Эспозито среди его избирателей.

Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Том Эммер отмахнулся от запросов об этике, сосредоточившись на важном бюджетном законопроекте недели.

Другие политики Нью-Йорка молчали после отчета, а республиканский представитель Марк Моллиноро не стал комментировать вопрос. Когда CNN обратилась к республиканскому представителю Нику ЛаЛота за комментарием, он сказал, что находится на телефоне.

Д’Эспозито недавно пригласил бывшего президента Дональда Трампа в свой округ на митинг в Nassau Coliseum, где республиканцы Лонг-Айленда хотели сохранить свои избирательные победы в пригородах Нью-Йорка в 2022 году. Митинг Трампа оказал существенное влияние на Республиканскую партию, которая выиграла четыре места и близкую гонку на севере штата на промежуточных выборах.

Этот отчет был подготовлен CNN Хейли Талбот, Энни Грейер, Сэмом Фоссумом и Ману Раджу.

Сомнительное найм Д’Эспозито партнерши и любовницы вызвало опасения о возможной политической благоволении, что может повредить его имидж на предстоящих выборах. Принципы, изложенные в Руководстве по этике Палаты представителей, могут быть подвергнуты сомнению в свете этой ситуации.

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