Республиканский конгрессмен Лоулер признался, что затемнил свою кожу для костюма на тему Майкла Джексона, о чем свидетельствует опубликованная фотография.

В интервью CNN Лоулер уточнил: "Мой наряд был высшей формой восхищения, искренним данью уважения одному из моих ранних вдохновителей, когда я пытался сделать moonwalk на кухне у мамы в детстве. Я исторический энтузиаст, и для тех, кто находит проблему в фотографии, приношу извинения. Учиться и расти — это часть пути, и я благодарен за понимание всех на этом пути."

Нью-Йорк Таймс опубликовала фотографию в прошлый четверг, на которой Лоулер изображен в одежде Джексона на социальном мероприятии в 2006 году.

"На снимке он в черной рубашке и красном пиджаке и даже копирует характерную танцевальную позу Джексона. Его лицо кажется загорелым на фотографиях", - сообщает Таймс. Лоулер объяснил газете, что использовал бронзер, одолженный у одноклассников, чтобы потемнить кожу.

Лоулер в настоящее время участвует в конкурсе с бывшим демократическим представителем Мондайром Джонсом. Этот конкурс, как ожидается, станет одним из самых значительных вызовов для демократов в штате. Успех демократов зависит от их попыток захватить контроль над Палатой представителей, где республиканцы сохраняют прочное большинство. Несколько республиканских законодателей, в том числе Лоулер, защищают места, которые демократы считают критически важными для своих усилий.

Выбор Лоулера надеть одежду и копировать танцевальную позу Джексона на социальном мероприятии в 2006 году вызвал политическую дискуссию, и некоторые критики поставили под сомнение его суждение. В ходе своей кампании за место в Палате представителей политические взгляды Лоулера оказались под пристальным вниманием из-за этого инцидента.

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