Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Республиканский конгрессмен Лоулер признался, что затемнил свою кожу для костюма на тему Майкла Джексона, о чем свидетельствует опубликованная фотография.

Представитель ГОП Нью-Йорка Майк Ловлер признался в применении темного грима в образе Майкла Джексона, назвав это « TRIБУТ », после того как The New York Times выявило его использование Blackface во время колледжа в 2006 году.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Парламентарий Майк Лоулер покидает консультацию с республиканцами Палаты представителей в комплексе...
Парламентарий Майк Лоулер покидает консультацию с республиканцами Палаты представителей в комплексе Капитолия США 19 октября 2023 года, Вашингтон, округ Колумбия.

Республиканский конгрессмен Лоулер признался, что затемнил свою кожу для костюма на тему Майкла Джексона, о чем свидетельствует опубликованная фотография.

В интервью CNN Лоулер уточнил: "Мой наряд был высшей формой восхищения, искренним данью уважения одному из моих ранних вдохновителей, когда я пытался сделать moonwalk на кухне у мамы в детстве. Я исторический энтузиаст, и для тех, кто находит проблему в фотографии, приношу извинения. Учиться и расти — это часть пути, и я благодарен за понимание всех на этом пути."

Нью-Йорк Таймс опубликовала фотографию в прошлый четверг, на которой Лоулер изображен в одежде Джексона на социальном мероприятии в 2006 году.

"На снимке он в черной рубашке и красном пиджаке и даже копирует характерную танцевальную позу Джексона. Его лицо кажется загорелым на фотографиях", - сообщает Таймс. Лоулер объяснил газете, что использовал бронзер, одолженный у одноклассников, чтобы потемнить кожу.

Лоулер в настоящее время участвует в конкурсе с бывшим демократическим представителем Мондайром Джонсом. Этот конкурс, как ожидается, станет одним из самых значительных вызовов для демократов в штате. Успех демократов зависит от их попыток захватить контроль над Палатой представителей, где республиканцы сохраняют прочное большинство. Несколько республиканских законодателей, в том числе Лоулер, защищают места, которые демократы считают критически важными для своих усилий.

Выбор Лоулера надеть одежду и копировать танцевальную позу Джексона на социальном мероприятии в 2006 году вызвал политическую дискуссию, и некоторые критики поставили под сомнение его суждение. В ходе своей кампании за место в Палате представителей политические взгляды Лоулера оказались под пристальным вниманием из-за этого инцидента.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно