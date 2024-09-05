Республиканская претендентка Лиз Чейни претендует на должность Харриса.

Лиз Чейни, консервативный республиканец, планирует отдать свой голос за прогрессивного демократа Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах. Она четко заявила об этом на мероприятии в Университете Дьюка, Северная Каролина, сказав: "Как консерватор, как человек, который глубоко ценит Конституцию, я тщательно взвесила это решение. И учитывая угрозу, которую представляет Дональд Трамп, я не только отказываюсь поддерживать Дональда Трампа, я голосую за Камалу Харрис".

Чейни также выразила мнение, что не голосовать за Трампа, особенно в ключевых штатах, недостаточно, чтобы помешать ему. Близкие результаты ожидаются в штатах, таких как Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина и Висконсин, где каждый голос имеет решающее значение. Эти штаты могут определить исход выборов, учитывая, что опросы показывают напряженную гонку между Харрис и Трампом.

Предсказуемое решение Чейни

Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, в последнее время выделяется как один из самых открытых и последовательных критиков Трампа среди республиканцев. Эта позиция обошлась ей дорого, в результате чего она была лишена своей роли в руководстве партии и в конечном итоге лишилась своего места в Палате представителей. Ее приверженность расследованию нападения на Капитолий и ее постоянные предупреждения о том, что Трамп представляет опасность для демократии, вызвали considerable критику внутри своей партии. Чейни публично выступила против Трампа только после нападения на Капитолий, хотя ранее она поддерживала многие из его политик.

Учитывая ее позицию, неудивительно, что Чейни решила сделать свой выбор на этих выборах. Ходили слухи о возможном появлении Чейни на демократическом съезде в Чикаго в августе, но в итоге она не присутствовала. Однако ее республиканский коллега Адам Кинзингер, единственный республиканец в комитете Капитолия, выступил там с речью.

Несмотря на критику внутри своей партии, я не собираюсь позволять ей удержать меня от следования своим убеждениям. Я не буду молчать о угрозах демократии, даже если это означает голосовать против своей собственной партии.

Читайте также: