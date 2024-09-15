Республиканская фракция палаты представителей разделена по поводу рекламы ЭКО, некоторые члены призывают спикера Джонсона начать голосование до предстоящих выборов.

В последнее время давление со стороны республиканских законодателей внутри своей конференции усилилось, и те, кто участвует в тесных выборах, стремятся доказать свою поддержку внутривенной фертилизации (IVF). Эта поддержка была поставлена под сомнение демократами после решения Верховного суда Алабамы earlier this year, признавшего замороженные эмбрионы людьми и любое их уничтожение ответственным за неправомерную смерть.

Нежелание Джонсона вводить законодательство по этому вопросу, как описано заинтересованными законодателями, вызвано опасениями, что республиканцы могут столкнуться с трудностями при прохождении его в своем шатком большинстве, и опасениями политически поставить под угрозу своих членов. Есть также признание усилий Джонсона по удовлетворению потребностей своих уязвимых членов, которые являются сторонниками лечения бесплодия, консерваторов, выступающих за малый government, которые против мандатов, и религиозных консерваторов, выступающих против IVF.

Один республиканский законодатель охарактеризовал Джонсона как "осторожно идущего" в отношении ситуации с законодательством об IVF.

"Вы имеете дело с некоторыми людьми, приверженными старым убеждениям и сложным округам", - объяснил законодатель о Джонсоне и руководстве республиканцев в Палате представителей.

Другой республиканский законодатель заявил, что Джонсон прямо отказался поддержать законодательство об IVF. "Он был более прямолинейным со мной", - заметил законодатель.

"Множество республиканских членов вели дискуссии с руководством об IVF", - продолжил законодатель. "Множество республиканских членов разработали законопроекты об IVF. Это особенно полезно для тех, кто находится в пурпурных или колеблющихся округах, но они еще не действовали. Я не знаю почему".

Третий республиканский законодатель, выступавший за Джонсона и его конференцию, чтобы они заняли публичную позицию по IVF, сообщил о постепенном изменении отношения среди руководства своей партии.

"Моя конференция скептически относится к принятию законов такого рода, но они начинают понимать необходимость", - прокомментировал законодатель.

Палата планирует короткую сессию перед президентскими выборами, и главный приоритет Джонсона - сохранить работу правительства после 30 сентября, при этом он сталкивается с серьезными препятствиями.

Однако, отвечая на вопросы о своих беседах с членами и позиции по представлению законодательства об IVF до выборов, Джонсон сказал CNN: "Я думаю, мы были последовательны. Наша партия поддерживает IVF во всех аспектах. Если появится законодательная возможность, я уверен, что мы воспользуемся ею. Я рассмотрю это. Я был занят разными делами, но я посмотрю на это".

Шесть месяцев назад Джонсон сказал, что, по его мнению, Конгрессу нет роли в законодательстве об IVF.

С тех пор, как более двух лет назад был отменен Закон о Роу против Уэйда, республиканцы оказались в обороне в отношении своего сообщения о здравоохранении в сфере репродукции. Многие пытались создать повестку дня, поддерживающую IVF, чтобы восстановить связь с умеренными женщинами после решения Верховного суда Алабамы.

Бывший президент Трамп заявил, что он "лидер в области IVF, что является оплодотворением", на этой неделе на президентских дебатах и представил политику, покрывающую расходы на лечение.

После дебатов председатель конференции республиканцев в Палате представителей Элис Стефанік сказала CNN: "Президент Трамп был ясен, я был ясен. Мы поддерживаем IVF. Мы за детей, за семьи".

Но несмотря на эту поддержку, республиканцы еще не превратили свою позицию в законодательное решение. В июне сенаторы-республиканцы отклонили законопроект, направленный на обеспечение повсеместного доступа к IVF, сославшись на его ненужность, и лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует reintroduce его на голосование перед выборами, чтобы сохранить давление на сенаторов-республиканцев.

Хотя республиканцы заявляют о всеобщей поддержке IVF в своей конференции, некоторые были менее заинтересованы в голосовании за законодательство, поддерживающее лечение, до выборов.

"Я не заинтересован в этой теме", - сказал CNN республиканец Томас Масси из Кентукки.

Республиканец Чип Рой из Техаса призвал сосредоточиться на узком правительственном финансировании, инфляции и границе США с Мексикой, добавив: "И затем давайте уберемся отсюда".

Республиканец Брэд Венструп из Огайо, врач, прокомментировал, что хотя лечение является законным, "я не хочу этого в моей семье. В моей семье у нас был сын, а затем мы удочерили дочь".

Текущая стадия инициативы ГОП в поддержку IVF

Республиканка Марианнетт Миллер-Микс из Айовы стала последним республиканцем, предложившим законопроект в поддержку IVF на прошлой неделе.

Миллер-Микс объяснила, что законопроект, который предложит полностью возмещаемый налоговый кредит до 30 000 долларов на расходы на IVF, возник из продолжающихся дискуссий с другими республиканками за лето.

"У нас были обмены мнениями", - поделилась Миллер-Микс с CNN. "Мы говорили о законодательстве. Итак, в конце концов, для меня это было: 'Я устал слышать критику со стороны другой стороны за то, что мы поддерживаем то, что поддерживают большинство американцев, поэтому мы введем законодательство'".

Всплеск дополнительных законопроектов и резолюций, многие из которых являются ответом на решение Верховного суда Алабамы, охватывают широкий спектр эффективности и целей политики.

В январе конгрессмен Сьюзан Уайлд из Пенсильвании возглавила законопроект, направленный на обеспечение права человека на прохождение лечения IVF. Уайлд пыталась найти республиканского соавтора для законопроекта в 2023 году, но не смогла этого сделать до после решения Верховного суда Алабамы, как подтвердил источник, знакомый с процессом. Сейчас у него есть четыре республиканских соавтора, в общей сложности 202, но ни один из них не присоединился к Уайлд в июле, когда она пыталась обойти руководство республиканцев и провести голосование на полу.

Большинство инициатив в Палате представителей, в том числе от конгрессменов Лори Чavez-DeRemer из Орегона и Нэнси Мейс из Южной Каролины, являются в основном символическими, не имеющими обязательной силы резолюциями, выражающими поддержку IVF. Республиканец Зак Нунн из Айовы объединился с Уайлдом, чтобы представить двупартийный законопроект, защищающий доступ к лечению бесплодия.

Нунн, который обсудил свой законопроект с руководством республиканцев в Палате представителей, сказал CNN: "Я очень увлечен этим. Это верное направление. Независимо от партии, возможность покрытия IVF или создания семьи должна быть доступна для каждого американца".

Реагируя на другие усилия по поддержке IVF в Палате представителей, Уайлд заявил: "Я приглашаю всех моих коллег, демократов или республиканцев, которые заявляют о поддержке IVF, доказать это, став соавторами моего законопроекта и подписав ходатайство о голосовании на пленарном заседании".

Многие республиканские законодатели согласны с тем, что голосование по законопроектам в поддержку IVF, особенно перед выборами, может быть выгодно для партии.

Республиканец Ронни Джексон из Техаса сказал: "Я считаю, что это значительно поможет партии занять твердую позицию".

Республиканец Кори Миллс из Флориды согласился, добавив: "Я считаю, что это важный голос. Он показывает нашу позицию".

Однако некоторые, в том числе сторонники IVF, считают, что республиканцам не нужно лоббировать голосование по этому вопросу и что принуждение к голосованию перед выборами будет просто политическим маневром.

Республиканец Байрон Дональдс из Флориды сказал: "Я все еще не понимаю, почему нас спрашивают, поддерживают ли республиканцы IVF".

Республиканец Марджори Тейлор Грин, сторонница IVF, выразила сомнения в том, что республиканцы проголосуют по какому-либо закону об IVF до выборов из-за текущих проблем с финансированием правительства: "Мы даже не можем справиться с чем-либо в настоящее время".

Решение Джонсона воздержаться от лоббирования законов об IVF обусловлено сложной политической ситуацией внутри республиканской конференции, которая пытается сохранить свое большинство, одновременно устраивая различные фракции внутри своей партии. Текущая инициатива республиканцев по IVF, включающая предложения о налоговых кредитах и законодательной поддержке, набрала обороты с введением законопроектов в поддержку IVF несколькими республиканскими представителями.

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