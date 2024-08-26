Решение против журналиста Deutsche Welle в Турции осталось в силе

В июне 2023 года турецкий суд оставил в силе приостановленный тюремный срок в один год и восемь месяцев для журналиста Бу Сурема Мумана, сообщают Deutsche Welle (DW) и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Муман работает в обоих изданиях. DW объявила о своем намерении обжаловать это решение в Конституционном суде Турции.

Мумана признали виновным за критику строительной компании, связанной с правительством. Теперь он должен избегать любых дальнейших правонарушений, иначе может оказаться в тюрьме. Муман выразил свои опасения немецкому агентству печати, заявив, что даже незначительные правонарушения могут отправить его в тюрьму, с целью оказания давления и запугивания.

Обвинения против Мумана связаны с его деятельностью на платформе X в 2020 году. Компания, на которую он критиковал, якобы получила судебный запрет на освещение в СМИ или публикацию в социальных сетях скандала, связанного со строительством. Муман сделал общедоступным приказ о запрете доступа, что привело к его осуждению за якобы незаконное опубликование "личных данных".

Петер Лимбург, директор DW, считает обвинения против Мумана необоснованными, заявив: "Бу Сурем Муман - храбрый, опытный и критичный журналист, который, похоже, пытаются заткнуть турецкие власти". Издатели Frankfurter Allgemeine Zeitung выразили протест против любых политических или юридических преследований журналистов.

Муман пишет колонку "Письмо из Стамбула" для Frankfurter Allgemeine Zeitung и является координатором турецкой редакционной команды DW в Стамбуле. Несколько лет назад Турция заблокировала веб-сайты DW на своей территории. Авторитет вещания объяснил это отсутствием действительной лицензии, но наблюдатели расценили это как политически мотивированное действие.

Решение турецкого суда оставить в силе приговор Муману вызвало критику со стороны DW, которая планирует обжаловать его в Верховном суде, утверждая, что он нарушает свободу прессы. Несмотря на приостановленный срок, будущее Мумана в журналистике остается неопределенным, так как даже незначительные правонарушения могут потенциально привести к его тюремному заключению в соответствии с турецким законодательством.

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