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Решение по пересмотру дела: основные розничные магазины обязаны выставлять минимальную цену, превышающую "обещание о лучшей цене"

 and  Viktoriya Miller
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Торговые суды требуют раскрытия 'базовой цены' вместе с 'гарантией лучшей цены' для дисконтных...
Торговые суды требуют раскрытия 'базовой цены' вместе с 'гарантией лучшей цены' для дисконтных магазинов

Решение по пересмотру дела: основные розничные магазины обязаны выставлять минимальную цену, превышающую "обещание о лучшей цене"

Розничные торговцы должны ясно указывать первоначальную цену при продвижении гарантии "лучшей цены". Это было подчеркнуто в недавнем судебном решении апелляционного суда Нюрнберга. Ассоциация розничных торговцев подала в суд на дисконтный магазин за рекламу "гарантии лучшей цены в течение 30 дней" и скидку в 36% на определенный вид кофе. Кофе теперь стоит 4,44 евро вместо первоначальной цены 6,99 евро. Однако клиенты могли узнать, что кофе продавался по цене 4,44 евро в течение последних 30 дней только из путаной сноски.

Апелляционный суд Нюрнберга расценил это сочетание информации о цене как вводящее в заблуждение. Суд argued, что реклама неверно информировала клиентов о том, что объявленное снижение цены относится к самой низкой цене в течение последних 30 дней. Согласно действующим с 2022 года правилам, розничные торговцы обязаны предоставлять эту информацию клиентам. Апелляционный суд поддержал первоначальное решение суда первой инстанции в Амберге и разрешил апелляцию в Федеральный верховный суд.

Стратегия рекламы розничного торговца была подвергнута критике судом за неправильное раскрытие контекста скидки. Неясное сообщение о предыдущей лучшей цене в течение 30 дней может повлечь штрафы в соответствии с действующими розничными правилами.

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