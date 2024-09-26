Решение по обвинению в злоупотреблении - родители освобождены после 684-дневного заключения

После двух лет, проведенных в тюрьме по обвинению в жестоком обращении с дочерью, супруги получают посмертное оправдание в результате повторного судебного разбирательства. Доказательства и показания оказались сомнительными, а видеозаписи – подстроенными. Дочь сама призналась в фабрикации инцидентов.

На лицах оправданных супругов появилось чувство свободы: в результате повторного судебного разбирательства в Брауншвейгском региональном суде супруги из Нижней Саксонии были оправданы по серьезным обвинениям, предъявленным в отношении их дочери. "Суд убежден, что 19 указанных инцидентов не происходили", – заявил судья. Это считается "прочным оправданием".

Судья назвал дело "заслуживающим внимания", но это результат второго судебного разбирательства. На первом судебном процессе, проведенном другой коллегией в Брауншвейге, мать была приговорена к 13,5 годам лишения свободы с последующим предотвращением заключения в июне 2023 года, а ее партнер получил срок в 9 лет и 6 месяцев.

Федеральный верховный суд отменил приговор по апелляции в основном из-за неадекватной оценки доказательств федеральными судьями. Также требовалось прояснить способность дочери к даче показаний. Новая коллегия отменила ордера на арест даже до начала суда, заявив, что супруги все еще подозреваются, но не так сильно, как было объявлено в июне.

Друг дочери выступает

До этого супруги провели примерно два года в предварительном заключении. Судья заявил: "684 дня незаконного заключения требуют компенсации". Оставался открытым вопрос о дальнейшем обжаловании, но прокуратура сразу отказалась от дальнейших апелляций, также выступая за оправдание в секретных ходатайствах. Адвокаты согласились.

На момент начала судебного процесса в августе супруги все еще обвинялись в неоднократном изнасиловании, жестоком обращении и причинении вреда своей взрослой дочери. Однако во время и до второго судебного разбирательства возникли некоторые сомнения. Заключительный экспертный отчет выявил "относительно низкую вероятность правдивого фона" в отношении показаний дочери.

Несколько следователей выразили сомнения в достоверности показаний 26-летней дочери во время судебного процесса. Бывший друг якобы дал показания полиции и дополнительно подтвердил восприятие подстроенной постановки. Тщательное переследование и вновь обнаруженные чат-разговоры, а также подстроенные видео существенно повлияли на оправдание, уточнил судья.

"Все обвинения безосновательны"

Однако оправдание также вызывает сомнения в отношении предыдущего приговора. В 2022 году региональный суд приговорил бывшего партнера дочери к более чем шести годам лишения свободы за жестокое обращение. Подсудимый признался в совершении ряда преступлений, в том числе сексуального насилия, тяжкого телесного повреждения, лишения свободы и покушения на убийство своего партнера.

Скорее всего, это признание побудило судью поверить в показания предполагаемой жертвы в нескольких случаях. После этого приговора родители, которые теперь оправданы, стали подозреваемыми. Судья предложил пересмотр, указав на нерешенные противоречия в первом процессе против родителей.

Во время второго судебного процесса коллегия пришла к выводу: "Все обвинения против каждого из них не подтверждены". Ясно, что возникает вопрос о том, что может побудить кого-то выдумывать такие истории, сказал судья. Желание обратить на себя внимание, стремление к признанию или, возможно, ложные воспоминания? Ответы можно получить только с помощью дополнительных расследований и дальнейшего прояснения, что срочно необходимо – не только для двух бывших друзей предполагаемой жертвы, но и для тех, кто травмирован этими событиями.

Читайте также: