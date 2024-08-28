Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСуд первой инстанции

Решение по делу Коронамаска: судья столкнулся с наказанием в ноябре

Топ-чиновник Веймарского суда обвиняется в предвзятости в рамках порядка обязательного ношения масок в Lehreinrichtungen. Разбирательство может перейти в Федеральный верховный суд Германии, решение которого ожидается в ноябре.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Высший немецкий судебный орган рассматривает дело о фактах судебной халатности в отношении местного...
Высший немецкий судебный орган рассматривает дело о фактах судебной халатности в отношении местного судью

- Решение по делу Коронамаска: судья столкнулся с наказанием в ноябре

Высший Суд Юстиции (BGH) в Карлсруэ готовится вынести решение по апелляции судьи из Веймара, признанного виновным в судебном неподчинении после решения о масочном режиме в связи с коронавирусом, 20 ноября (Дело №: 2 StR 54/24). Этот человек обвинялся в принятии субъективного решения и утрате беспристрастности. Он пытался отменить правило ношения масок в двух школах Веймара. Несмотря на то, что его первоначальное решение было отменено позднее из-за отсутствия полномочий, судью привлекли к суду за судебное неподчинение и приговорили к испытательному сроку в два года Эйзенахским районным судом в августе 2023 года. Tanto прокуратура, как и защита подали апелляции на этот приговор.

Судья первоначально проходил судебное разбирательство в Эйзенахском районном суде, что ниже суда первой инстанции. Апелляции на двухлетний испытательный срок будут рассмотрены в суде первой инстанции.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.
Политика

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта. Согласно годовому отчету jugendschutz.net, который является результатом сотрудничества федеральных и региональных властей, ИИ усугубляет онлайн-угрозы, с которыми сталкиваются дети и подростки. В отчете отмечается, что в настоящее время генеративный ИИ затрудняет различение факта и вымысла, что усиливает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета
Политика

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, компания Berkshire Hathaway, стала первым нетехнологическим американским предприятием, преодолевшим рыночную капитализацию в один триллион долларов. В первой торговой сессии в Нью-Йорке она выросла примерно на один процент, достигнув этой грандиозной цифры. Доступ к этой элитной группе был ограничен технологическими гигантами, такими как

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.
Политика

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.

Лидер ХДС Фriedrich Merz изначально выступал за приостановку подачи заявлений на убежище, позднее изменив свою позицию. Этого не было случайностью; Merz и пункт 16a Gebrauch des Grundgesetzes всегда были в натянутых отношениях.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане
Политика

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений. Женщина из Афганистана показана на видео, показывающая лишь небольшую часть своего лица: она, наряду с многочисленными другими женщинами, участвует в онлайн-протесте против "Мoralного" регулирования, введенного радикальным исламским Талибаном в Афганистане, которое запрещает женщинам публично выражать себя.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Актриса Сигурни Уивер принимает участие в фотосессии на 81-м Венецианском кинофестивале.
Культура

Размышляя о Камале Харрис, меня охватывает чувство эмоционального потрясения.

Сигурни Уивер, получившая fame благодаря роли в 'Чужих', плакала в Венеции, представляя, какòng=self проложила путь для вице-президента США Камалы Харрис.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге
Федеральные земли Германии

Обвинение в сотрудничестве с преступниками приводит к арестам в Лейпциге

Незаконные финансовые транзакции в банках, создание преступного синдиката, выплатыRadius уругвайски smugglers. В список обвинений въведены девять человек из Лайпцига и Берлина. В настоящее время трое из них находятся в предварительном заключении.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В ходе расследования дополнительно была направлена воздушно-полицейская единица.
Федеральные земли Германии

Расследование случаев кражи записей в Бранденбурге

Двое лиц обвиняются в присоединении к воровской сети. Подозреваются в краже автомобиля, стоимостью около 30 000 евро, а также в других предполагаемых преступлениях.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Медицинские работники экстренной помощи транспортируют schwerverletzte Person в медицинское...
Федеральные земли Германии

Вор попал в несчастный случай во время поспешного побега, получив тяжелые травмы.

Хитроумный вор покидает оптовый магазин. Большая многополосная дорога и видимая халатность становятся его роковыми.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно