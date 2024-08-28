- Решение по делу Коронамаска: судья столкнулся с наказанием в ноябре

Высший Суд Юстиции (BGH) в Карлсруэ готовится вынести решение по апелляции судьи из Веймара, признанного виновным в судебном неподчинении после решения о масочном режиме в связи с коронавирусом, 20 ноября (Дело №: 2 StR 54/24). Этот человек обвинялся в принятии субъективного решения и утрате беспристрастности. Он пытался отменить правило ношения масок в двух школах Веймара. Несмотря на то, что его первоначальное решение было отменено позднее из-за отсутствия полномочий, судью привлекли к суду за судебное неподчинение и приговорили к испытательному сроку в два года Эйзенахским районным судом в августе 2023 года. Tanto прокуратура, как и защита подали апелляции на этот приговор.

Судья первоначально проходил судебное разбирательство в Эйзенахском районном суде, что ниже суда первой инстанции. Апелляции на двухлетний испытательный срок будут рассмотрены в суде первой инстанции.

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