Решение по делу Apple - скромный триумф против широко распространенных налоговых махинаций

Исторический провал для Apple: ЕС побеждает в самом длительном деле о картеле, подчеркивая свою силу против налогового уклонения корпораций

Министр ЕС Маргрете Вестгард отходит от политики в конце ноября, но перед этим она может гордиться одним из своих самых значительных достижений – решением Европейского суда (ЕСС) против технологического гиганта Apple, которое длилось почти десять лет. Решения ЕСС в делах Google и Apple еще больше укрепляют кампанию Вестгард против рыночной мощи и налоговых схем транснациональных корпораций. Это решение в отношении Apple служит триумфальной нотой перед уходом Вестгард.

Решение стало кульминацией многолетних усилий Вестгард по борьбе с доминированием Apple, начавшихся с признания незаконной государственной помощи, оказанной Ирландией Apple в виде секретных налоговых соглашений, и требования от Apple вернуть €13 миллиардов. ЕСС отменил успешную апелляцию Apple против первоначального решения, вынеся окончательный вердикт: налоговые льготы Ирландии, позволившие Apple платить менее 1% налогов со своих прибылей в период с 2003 по 2014 год, были незаконным искажением конкуренции.

Так заканчивается самое длительное дело о картеле в истории. Вестгард приветствовала решение как "великую победу для граждан Европы и налоговой справедливости". Юридических оснований для апелляции нет. Для Вестгард это подходящий прощальный подарок. Но для ЕС это только начало. История с налогами Apple показывает необходимость политических действий для противодействия самообогащению глобальных интернет-гигантов, в чем многие правительства нередко терпят неудачу. В результате, эти гиганты уже давно переключились на новые налоговые гавани.

Apple: Крупный налогоплательщик за рубежом, но не в Европе

Неудивительно, что Apple выразила "разочарование" решением. Компания заявила: "Мы платим все налоги, которые должны, где бы мы ни работали, и никогда не было специальной сделки". Однако правда в том, что хотя Apple является одним из крупнейших налогоплательщиков в США, она мастерски умудрялась не платить налоги со своих европейских прибылей в течение десятилетий, используя свои "ирландские трюки".

Фактически, ирландские лазейки позволили Apple получать миллиарды долларов прибыли без налогов уже с 2013 года, эксплуатируя глобальную гонку правительств за налоговыми доходами. Несмотря на то, что Apple ежегодно продает миллионы iPhone и приложений клиентам по всей Европе, она эффективно избегала уплаты значительных налогов в ЕС, перенаправляя прибыли через легальные записи патентов в две "пустышки" в Корке, а затем в офшоры в Карибском море.

Дублинские запутанные правовые лазейки питают "магию прибыли" Apple

Налоговые схемы Apple во многом обязаны запутанным правовым лазейкам ирландского правительства. Хотя ирландское правительство пыталось урвать хоть что-то из налоговых доходов международных технологических гигантов в глобальной конкуренции, "Двойной ирландский" трюк позволял компаниям вроде Apple хранить огромные суммы в офшорных зонах Карибского моря – фактически, без налогов. Международный валютный фонд (МВФ) давно оценил, что около 40% глобальных инвестиций служат в основном для налогового уклонения, а не для реальных производственных целей.

Многонациональные компании переключились на новые пастбища

Ирония в том, что даже Ирландия сопротивлялась сбору потерянных налоговых доходов, которые Брюссель требовал годами. Ситуация указывает на борьбу не столько с законом, сколько с политикой. Требование Вестгард об уплате задолженности по налогам можно рассматривать как оборонительный юридический маневр против лет политического бездействия в странах ЕС в отношении грубого налогового уклонения. В то время commissioner Вестгард пыталась компенсировать правительственные провалы с помощью политики конкуренции.

В конце концов, не судебные решения привели к изменениям. Вместо этого Дублин отменил "Двойной ирландский" в 2015 году под международным давлением из-за противостояния Брюсселя с Apple. В течение многих лет не только налоговые гавани, подобные Ирландии, но и Мальта, Кипр, Нидерланды, Люксембург и другие блокировали более строгие и единообразные правила.

Недавно около 140 стран пообещали ввести глобальный минимальный налог в 15% для multinational корпораций, включая налогово-привлекательные страны ЕС, такие как Ирландия, Венгрия и Эстония. Однако нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц предупредил в конце прошлого года, что историческое соглашение было серьезно ослаблено несколькими лазейками и специальными правилами, сводя на нет его предполагаемый эффект. Ожидаемый доход от глобального минимального налога составит менее 5% от мировой налоговой выручки multinational корпораций, что указывает на то, что могущественные entities по-прежнему умудряются уклоняться от своих обязательств.

Победа ЕС в длительном деле о картеле против Apple, надзираемом Судом ЕС, является значительным достижением для европейского комиссара Маргрете Вестгард перед ее уходом. Решение суда объявило налоговые льготы Ирландии для Apple незаконным искажением конкуренции, фактически положив конец использованию Apple дублинских запутанных правовых лазеек для уклонения от уплаты налогов в Европе.

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