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Федеральные земли ГерманииНовостиПартия "Альтернатива для Германии"

Решение по апелляции против гражданства

Выборы в муниципалитет Бремена состоялись более года назад. Правовые споры подходят к концу. Высший суд, Суд справедливости земли, примет окончательное решение.

 and  Carmen Simpson
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Должен ли быть повторен выбор гражданства в г.Бремене? Государственный конституционный суд решает...
Должен ли быть повторен выбор гражданства в г.Бремене? Государственный конституционный суд решает об этом.

Верховный Суд - Решение по апелляции против гражданства

Государственный суд правосудия в Бремене объявит сегодня (в 11 часов утра), нужно ли повторять выборы в Гражданской ассамблее. На выборах в мае 2023 года СДПГ под руководством мэра Андреаса Бовеншулте была самой сильной силой. Некоторые члены AfD оспаривали выборы в Гражданской ассамблее, так как их партии не разрешили участвовать.

AfD была так разделена, что два председателя земельных организаций представили списки кандидатов. Однако каждой партии разрешено только один список.

В качестве высшей инстанции Государственный суд правосудия сейчас рассматривает различные жалобы, отдельно для избирательных округов Бремена и Бремерхафена. Решения Государственного суда правосудия не подлежат обжалованию.

Несмотря на внутренние разногласия, два председателя земельных организаций AfD представили конкурирующие списки кандидатов на выборах в Гражданскую ассамблею. К сожалению, из-за избирательных правил AfD было разрешено только один список в Бремене и Бремерхафене, что привело к их исключению из выборов.

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