- Решение о голосовании по предложенной резолюции было принято в соответствии с позицией Комитета по экономическим и валютным вопросам и промышленной политике.

На сентябрьских выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросам, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW), возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, может получить двузначные результаты. По данным опросов Forsa, заказанных журналом Stern и RTL в обоих землях, BSW может получить 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии.

В Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) прогнозируется как лидирующая партия с 33%, Альтернатива для Германии (АфД) следует близко с 30%, а BSW отстает. Социал-демократическая партия (СДПГ) и Зеленые каждая должны получить по 6%, что позволит им войти в земельную парламент. Однако Левая партия не дотягивает до 3%. Другие партии, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП) с менее чем 3%, должны получить в общей сложности 9%.

Возможно, это позволит сохранить черно-зелено-красную коалицию в Саксонии, но это может измениться, если учесть погрешность опроса плюс/минус три процентных пункта.

В Тюрингии АфД является самой сильной партией с 30%, ХДС занимает второе место с 21%, а BSW - третье. Левую партию, возглавляемую министром-президентом Бодо Рамеловом, опрос оценил в 13%. СДПГ должна войти в земельную парламент с 7%, в то время как Зеленые не проходят с 4%. Другие партии также получат в общей сложности 7%, а СвДП упадет ниже 3%.

Оба действующих министра-президента более популярны, чем их партии. На прямых выборах в Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) получит 50%, в то время как Йорг Урбан (АфД) получит 14%, а Сабина Циммерманн (BSW) наберет всего 2%.

В Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) получит 42%. Бьорн Хёкке (АфД) получит 16%, Марио Войт (ХДС) получит 10%, а Катарина Вольф (BSW) получит 6%.

Важно помнить, что все опросы имеют неопределенность, так как факторы, такие как снижение партийной лояльности и последние-minute решения голосования, делают точную оценку данных институтами опроса сложной.

В целом, опросы отражают общественное мнение только в момент опроса и не должны интерпретироваться как прогнозы результатов выборов.

В контексте proyected election results Альянс Сахра Вагенкнехт, имея в виду BSW, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, должен получить 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии. Несмотря на потенциальные достижения BSW, другие партии, такие как ХДС и АфД, остаются сильными конкурентами в обеих землях.

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