Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСлуга на вагоне Альянса Сахара

Решение о голосовании по предложенной резолюции было принято в соответствии с позицией Комитета по экономическим и валютным вопросам и промышленной политике.

В опросах партия AFD, возглавляемая Вагенкнехт, может изначально рассчитывать на двузначные результаты на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии. Есть разрыв между самой сильной партией в этих двух землях.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Исследование предсказывает рейтингilenordecimala для BSW в Саксонии и Тюрингии на предстоящих...
Исследование предсказывает рейтингilenordecimala для BSW в Саксонии и Тюрингии на предстоящих выборах в ландтаг.

- Решение о голосовании по предложенной резолюции было принято в соответствии с позицией Комитета по экономическим и валютным вопросам и промышленной политике.

На сентябрьских выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросам, Альянс за прогресс и социальную справедливость (BSW), возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, может получить двузначные результаты. По данным опросов Forsa, заказанных журналом Stern и RTL в обоих землях, BSW может получить 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии.

В Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС) прогнозируется как лидирующая партия с 33%, Альтернатива для Германии (АфД) следует близко с 30%, а BSW отстает. Социал-демократическая партия (СДПГ) и Зеленые каждая должны получить по 6%, что позволит им войти в земельную парламент. Однако Левая партия не дотягивает до 3%. Другие партии, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП) с менее чем 3%, должны получить в общей сложности 9%.

Возможно, это позволит сохранить черно-зелено-красную коалицию в Саксонии, но это может измениться, если учесть погрешность опроса плюс/минус три процентных пункта.

В Тюрингии АфД является самой сильной партией с 30%, ХДС занимает второе место с 21%, а BSW - третье. Левую партию, возглавляемую министром-президентом Бодо Рамеловом, опрос оценил в 13%. СДПГ должна войти в земельную парламент с 7%, в то время как Зеленые не проходят с 4%. Другие партии также получат в общей сложности 7%, а СвДП упадет ниже 3%.

Оба действующих министра-президента более популярны, чем их партии. На прямых выборах в Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) получит 50%, в то время как Йорг Урбан (АфД) получит 14%, а Сабина Циммерманн (BSW) наберет всего 2%.

В Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) получит 42%. Бьорн Хёкке (АфД) получит 16%, Марио Войт (ХДС) получит 10%, а Катарина Вольф (BSW) получит 6%.

Важно помнить, что все опросы имеют неопределенность, так как факторы, такие как снижение партийной лояльности и последние-minute решения голосования, делают точную оценку данных институтами опроса сложной.

В целом, опросы отражают общественное мнение только в момент опроса и не должны интерпретироваться как прогнозы результатов выборов.

В контексте proyected election results Альянс Сахра Вагенкнехт, имея в виду BSW, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, должен получить 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии. Несмотря на потенциальные достижения BSW, другие партии, такие как ХДС и АфД, остаются сильными конкурентами в обеих землях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.
Федеральные земли Германии

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.

В понедельник вечером в секторе порта Маннеheim произошел трагический инцидент, в котором involve ogłiruеpertensive поезд и грузовик. Доступна актуальная информация.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Фрайбург празднует продвижение в следующий этап Кубка DFB
Федеральные земли Германии

Эктике удваивает: Прогресс Кубка ФРГ во Франкфурте продолжается

Франкфурта 'Айнтрахт' гордится элитным нападающим на предстоящий сезон. Француз продемонстрировал свое мастерство на Кубке DFB.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вдоль А1 у Штуха мотоциклист трагически скончался от полученных травм
Федеральные земли Германии

Водитель погибает на А1 во время маневрирования мотоцикла.

Вблизи Бремена в ночное время на шоссе произошла авария с мотоциклистом, к сожалению, он скончался от полученных травм на месте происшествия.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Кречмер выступает за создание саксонского пограничного патрульного отряда.
Федеральные земли Германии

Кречмер выступает за создание саксонского пограничного патрульного отряда.

Саксония в настоящее время изучает возможность создания собственного подразделения по контролю за границами. Лидер штата обещает записать дополнительных полицейских кадетов для поддержки этой инициативы.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.
Федеральные земли Германии

Поезд, перевозящий грузы, и грузовик столкнулись в Мангееме.

В понедельник вечером в секторе порта Маннеheim произошел трагический инцидент, в котором involve ogłiruеpertensive поезд и грузовик. Доступна актуальная информация.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Блинкен провел пресс-конференцию в Тель-Авиве
Главные темы

Израиль признает предложение о перемирии <unk> ХАМАС продвигает свои действия

Во время своего визита в регион в понедельник госсекретарь США Антони Блинкен охарактеризовал свою встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху как продуктивную. Этот диалог состоялся на фоне продолжающихся переговоров о перемирии в секторе Газа. Блинкен подчеркнул, что возложить на...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Трамп критикует немецкую стратегию энергетики - 'К сожалению, она не увенчалась успехом'
Политика

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов.

Трамп выражает недовольство немецкой энергетической стратегией, заявив, что она, к сожалению, не дала положительных результатов. В мире американских демократов, Трамп и его напарник стали синонимами термина "необычный". Однако 78-летний Трамп восстает против этого ярлыка и призывает к тому, чтобы сделать Вашингтон, округ Колумбия, столицу США, более красивым. Он

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно