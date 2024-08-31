- Ремонт замка Хоэнцоллерн продолжается

Год спустя после жестокого шторма, обрушившегося на Бург Хохенцоллерн в Бисингене, ремонтные работы все еще продолжаются. Массивные дожди и сильные ветры привели к значительному водному повреждению, в частности, проникновению воды в исторический замок в районе Зольнерналб, расположенный примерно в 65 километрах к югу от Штутгарта. Аня Хоппе, руководитель операций замка, прокомментировала ситуацию.

Исторические доски пола разбухли, на старых балках появилась плесень. На некоторых стенах видны пятна от воды, а в некоторых местах участки штукатурки обрушились. Хоппе оценила общий ущерб, включая замок и его окрестности, примерно в 300 000 евро.

Примерно 35 из 326 комнат в величественном замке пострадали. Пять из этих комнат открыты для посетителей, с табличками, подробно описывающими ущерб от шторма. Некоторые паркетные доски отсутствуют, их скоро заменят. Работы по восстановлению продолжатся до конца года.

Хоппе вспомнила сильный грозовой шторм, который обрушился на район Зольнерналб в ночь с 24 на 25 августа 2023 года. Шторм не только причинил ущерб внутри замка, но и повалил многочисленные деревья в лесу под историческими стенами. Замок был закрыт для посетителей в течение двух дней подряд.

Величественный Бург Хохенцоллерн возвышается на холме. Ученые считают, что ранняя версия замка могла быть построена уже в 11 веке, а первое упоминание о нем относится к 13 веку. После различных осад, частичного разрушения и многочисленных перестроек замок был полностью восстановлен между 1850 и 1867 годами при короле Фридрихе Вильгельме IV.

Примерно 250 000 - 300 000 туристов посещают эту родовую резиденцию Hohenzollern ежегодно, как сообщает администрация. Замок предлагает широкий выбор исторических комнат, в том числе сокровищницу, где хранится корона прусского короля 1889 года, а также другие реликвии.

Узнайте больше о истории замка

Команда реставраторов сосредоточена на замене поврежденных паркетных досок, в частности тех, которые меньше 30 см в ширину. Другие пострадавшие участки включают ремонт пораженных плесенью балок и замену обрушившихся штукатурных стен.

Читайте также: