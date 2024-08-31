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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, шириной менее 30 см

Ремонт замка Хоэнцоллерн продолжается

Могущественный летний шторм обрушился на район Зольeralbкирхгау, оказав значительное влияние на знаковый исторический памятник района, который остается наблюдаемым памятником для туристов.

 and  Vladimir Milov
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- Ремонт замка Хоэнцоллерн продолжается

Год спустя после жестокого шторма, обрушившегося на Бург Хохенцоллерн в Бисингене, ремонтные работы все еще продолжаются. Массивные дожди и сильные ветры привели к значительному водному повреждению, в частности, проникновению воды в исторический замок в районе Зольнерналб, расположенный примерно в 65 километрах к югу от Штутгарта. Аня Хоппе, руководитель операций замка, прокомментировала ситуацию.

Исторические доски пола разбухли, на старых балках появилась плесень. На некоторых стенах видны пятна от воды, а в некоторых местах участки штукатурки обрушились. Хоппе оценила общий ущерб, включая замок и его окрестности, примерно в 300 000 евро.

Примерно 35 из 326 комнат в величественном замке пострадали. Пять из этих комнат открыты для посетителей, с табличками, подробно описывающими ущерб от шторма. Некоторые паркетные доски отсутствуют, их скоро заменят. Работы по восстановлению продолжатся до конца года.

Хоппе вспомнила сильный грозовой шторм, который обрушился на район Зольнерналб в ночь с 24 на 25 августа 2023 года. Шторм не только причинил ущерб внутри замка, но и повалил многочисленные деревья в лесу под историческими стенами. Замок был закрыт для посетителей в течение двух дней подряд.

Величественный Бург Хохенцоллерн возвышается на холме. Ученые считают, что ранняя версия замка могла быть построена уже в 11 веке, а первое упоминание о нем относится к 13 веку. После различных осад, частичного разрушения и многочисленных перестроек замок был полностью восстановлен между 1850 и 1867 годами при короле Фридрихе Вильгельме IV.

Примерно 250 000 - 300 000 туристов посещают эту родовую резиденцию Hohenzollern ежегодно, как сообщает администрация. Замок предлагает широкий выбор исторических комнат, в том числе сокровищницу, где хранится корона прусского короля 1889 года, а также другие реликвии.

Узнайте больше о истории замка

Команда реставраторов сосредоточена на замене поврежденных паркетных досок, в частности тех, которые меньше 30 см в ширину. Другие пострадавшие участки включают ремонт пораженных плесенью балок и замену обрушившихся штукатурных стен.

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