- Религиозное учреждение инициирует дисциплинарные действия против духовенства из Бремена.

Евангелическая церковь Бремена все еще рассматривает возможность сотрудничества с пастором Олафом Лацелем из Бремена. После решения суда и его обоснования церковное руководство проанализирует ситуацию и оценит влияние на текущие административные действия против пастора, как объявил представитель. Впоследствии они обдумают последствия судебного вердикта для этих процедур. Районный суд Бремена временно приостановил судебный процесс за призывы к насилию, ожидая оплаты штрафа.

Пастор Лацель, служащий в приходе Св. Мартина в Бремене, сделал неоднозначные замечания во время свадебного семинара в октябре 2019 года. Эти заявления, которые он впоследствии раскаялся, были направлены против гомосексуалов и транссексуалов. В конечном итоге эти замечания были распространены в виде аудиозаписи в Интернете.

Переговоры привели к временному приостановлению судебного процесса в среду. Пастору Лацелю теперь нужно заплатить штраф в размере 5000 евро в течение полугода в пользу бременской некоммерческой организации Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben.

Административные процедуры остаются в силе

Если пастор оплатит штраф в установленный срок, процедуры будут официально прекращены. В результате не будет вынесено решение, и Лацель будет признан невиновным. Такое развитие событий может повлиять на его будущее как пастора. Однако административные процедуры против Олафа Лацеля все еще продолжаются. Евангелическая церковь Бремена первоначально дистанцировалась от него, даже временно приостановив его деятельность. В настоящее время Лацель имеет право проводить службы с определенными ограничениями, пока церковь ждет решения суда.

"Решение закладывает основу для административных процедур", - заявила церковь. Она также подчеркнула: "Церковь осуждает любые высказывания, которые унижают, оскорбляют или умаляют достоинство людей. 'Евангелическая церковь Бремена безоговорочно поддерживает лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов.'"

Церковь рассмотрит влияние решения суда на текущие административные действия против пастора Лацеля, в том числе дисциплинарные меры против него. Несмотря на оплату штрафа и решение суда, дисциплинарные меры против пастора Лацеля остаются в силе из-за его прежних замечаний.

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