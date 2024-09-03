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Федеральные земли ГерманииНовостиАэропорт

Реконструкция реконструированного аэропорта Темпельхоф продолжается.

На данный момент ведется проект реновации бывшего аэропорта Темпельхоф. В настоящее время производится gjith-kilometerskayaRestoreiroof.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В настоящее время крыша бывшего аэродрома Темпельхоф в 1.2 километра проходит ремонт.
В настоящее время крыша бывшего аэродрома Темпельхоф в 1.2 километра проходит ремонт.

- Реконструкция реконструированного аэропорта Темпельхоф продолжается.

Реконструкция крыши длиной 1.2 километра на старом аэропорте Темпельхоф близится к завершению. Строительные работы начались в конце мая с целью отремонтировать крышу и бетонный потолок навеса над взлетно-посадочной полосой. Сенатор по городскому развитию Кристиан Габлер (СДПГ) посетил стройплощадку, чтобы проверить ход работ. "Наша задача - сохранить это здание и сделать его доступным для общественности", - сказал он.

Главный акцент делается на сохранении исторического места и приведении его сооружений в рабочее состояние. "Ремонт крыши - это важная часть этого процесса", - объяснил Фабиан Шмитц-Грехляйн, директор общества "Темпельхоф Проект". Это необходимо для поддержания долговечности конструкции, и после этого мы сможем использовать пространства под крышей для будущих целей, что мы четко обозначили как нашу цель.

Вызов ремонта

В ходе этого ремонта старую конструкцию крыши заменяют. Опасные материалы безопасно удаляют из старой конструкции. Кроме того, бетонный потолок с армированием заменяют. Ожидается, что весь проект будет завершен к концу 2026 года, при стоимости около 34 миллионов евро.

Навес был построен между 1935 и 1941 годами, покрывая площадь 21 400 квадратных метров. Но не только крыша нуждается в ремонте; весь аэропорт нуждается в нем. Изначально построенный нацистами как "Мировой аэропорт", он заполнен опасными веществами. Системы противопожарной защиты устарели, и модификации сложны из-за требований сохранения памятников. В результате, многие помещения в настоящее время не могут быть использованы.

Летом 2029 года Сенат принял план развития "Видение 2030+", в который входят планы ремонта и концепции долгосрочного использования объекта.

Завершенный ремонт крыши старого аэропорта Темпельхоф позволит использовать пространства под ней для будущих целей. Посетители сайта все еще смогут увидеть исторический навес, так как усилия по сохранению продолжаются несмотря на необходимость обширного ремонта.

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