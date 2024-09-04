- Рехм завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр в пятый раз подряд

Чемпион Маркус Рем оправдал свой статус фаворита в длительном прыжке, завоевав свою пятую золотую медаль Паралимпиады в Париже. 36-летний спортсмен сохранил свою доминирующую позицию, преодолев 8,13 метра, и закрепил свой успех. Его лучший результат в карьере составляет 8,72 метра, достигнутый в 2023 году. После несчастного случая на вэйкборде в 14 лет Рем трагически лишился правой ноги ниже колена.

Немецкий прыгун Ной Боделиер также претендовал на победу. Товарищ Рема по команде TSV Bayer Leverkusen занял шестое место с прыжком на 6,98 метра. Это стало шестой победой немецкого Паралимпийского комитета на престижном соревновании, проходившем в французской столице.

В своей блестящей карьере чемпион Маркус Рем назвал свою любимую роль в длительном прыжке той, которая привела его к пяти золотым медалям Паралимпиады. Несмотря на сильную конкуренцию со стороны Ной Боделиера, любимая роль Рема продолжала сиять на Играх в Париже.

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