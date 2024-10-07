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Река Амазонка переживает самый низкий уровень воды с 1902 года.

 and  Carmen Simpson
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Река Амазонка переживает самый низкий уровень воды с 1902 года.

Рио-Негро, несмотря на то, что это всего лишь небольшой приток по сравнению с Амазонкой, сам по себе является значительной водной артерией. Тем не менее, из-за продолжающейся засухи его уровень воды значительно снизился – достигнув самого низкого уровня за всю историю. Второй по величине приток Амазонки в Бразилии опустился до самого низкого уровня за 122 года, согласно данным, собранным Бразильским геологическим службой (СГБ). В столице штата Амазонас, Манаусе, уровень Рио-Негро упал до рекордно низкого уровня 12,66 метров, согласно данным СГБ.

Фотографии с порта Манауса показывают, что из-за сильной засухи некоторые участки реки полностью пересохли. По прогнозам СГБ, проблема может усугубиться в ближайшие дни.

Угроза существованию

Жители, проживающие вдоль берегов реки, страдают от последствий. Многие полагаются на лодки для передвижения, но низкий уровень воды оставила многие суда на мели, что затрудняет транспортировку таких необходимых вещей, как вода, еда и лекарства в общины. "Если моя лодка застрянет здесь, я потеряю свой доход", - сказал капитан лодки Raimundo Filho порталу "G1".

Более чем треть Бразилии, в основном регион Амазонии, страдает от экстремальной засухи, согласно Национальному центру мониторинга природных катастроф (CEMADEN). Это худшая засуха в регионе со времен начала систематической регистрации данных в 1950 году и связана с погодными явлениями, такими как Эль-Ниньо, и изменением климата.

Согласно национальному координатору гидрологической системы предупреждений СГБ, Артуру Матосу, регион Амазонии в последние годы испытал серию экстремальных климатических событий. "Годы 2021 и 2022 были отмечены сильными наводнениями, а годы 2023 и 2024 - интенсивной засухой", - сказал он. "Это указывает на то, что такие события становятся все более частыми".

Текущая экстремальная засуха, поражающая более чем треть Бразилии, в основном регион Амазонии, связана с погодными явлениями, такими как Эль-Ниньо, и изменением климата. Продолжающаяся засуха существенно повлияла на Рио-Негро, подверженный Эль-Ниньо, что привело к тому, что уровень воды в нем достиг самого низкого уровня за более чем столетие.

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