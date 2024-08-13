Рейтинги Олимпийских игр в Париже выросли на 82% по сравнению с Токийскими, что дает большой толчок эфиру NBC

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже привлекли совокупную среднюю аудиторию 30.6 миллионов зрителей на платформах NBCU, что на 82% больше, чем на Играх в Токио, и сделало эти Игры самыми просматриваемыми Олимпийскими играми в истории.

Медиагигант в понедельник сообщил, что его освещение привлекло 23.5 миллиарда минут просмотра, что на 40% больше, чем на всех летних и зимних Играх, проводившихся ранее, а общая аудитория в «Парижском прайме» — послеобеденное время в США — и в прайм-тайм составила 4.1 миллиона зрителей в день на Peacock и цифровых платформах NBCU.

Испанское вещание на Telemundo также выросло на 26% по сравнению с тем же периодом на Играх в Токио три года назад.

«Олимпиада вновь собрала американскую аудиторию, — сказал Гэри Зенкель, президент NBC Olympics. — Общий опыт длился 17 дней на NBC, Peacock, линейных каналах NBCU и в коротком формате на социальных и цифровых каналах, когда Америка сплотилась вокруг 594 спортсменов из Team USA и их историй».

В выходные дни мужской баскетбольный финальный матч между США и Францией, в котором США победили со счетом 98:87, в среднем привлекло 20.3 миллиона зрителей на NBC и Peacock, став самым просматриваемым финалом с Олимпийских игр в Атланте в 1996 году, как заявила компания.

Показатели стриминга с Peacock, запущенного в 2020 году, были восприняты как победа для платформы, принадлежащей Comcast, которая боролась с более крупными и устоявшимися конкурентами, такими как Netflix и Amazon PrimeVideo. Превосходство Парижа над Токио по количеству зрителей показывает, насколько далеко продвинулся Peacock за четыре года с момента своего запуска, с растущей библиотекой спортивного и развлекательного контента.

В течение первой недели Игр Peacock транслировал до 60 одновременных прямых трансляций и до 300 прямых трансляций в день, как заявила компания, что в итоге составило более 3200 прямых трансляций за время Игр, что было большим технологическим достижением для стримера.

NBCU приписывает свой успех в Париже новым инструментам, представленным перед Олимпийскими играми 2024 года, в том числе так называемому Peacock Discovery Multiview, Live Actions и «Ежедневному олимпийскому обзору», созданному с помощью генеративного ИИ и голоса легендарного спортивного комментатора Ал Микела, что увеличило просмотры более чем 5000 часов освещения Олимпиады.

Более чем четверть зрителей, потреблявших олимпийский контент на Peacock, использовали функцию мультивью, которая позволяет зрителям смотреть несколько событий одновременно, что невозможно при традиционном телевещании.

Резкий рост просмотров произошел после того, как Игры в Токио были омрачены структурными изменениями, когда их перенесли с 2020 на 2021 год из-за опасений по поводу здоровья, вызванных пандемией COVID-19, что в итоге лишило зрителей возможности присутствовать лично. Годовая задержка и отсутствие живой аудитории, возможно, способствовали рекордному снижению интереса к Играм в Токио, которые в среднем привлекли 15.6 миллионов зрителей в 2021 году на различных телевизионных и цифровых платформах NBC.

Последние годы также продемонстрировали силу живых спортивных событий в привлечении больших аудиторий по мере того, как традиционная модель телевидения снижается, и медиакомпании быстро переключаются на стриминг. Хотя платформам для стриминга было трудно удерживать подписчиков, живые спортивные события стабильно привлекали высокую аудиторию, что привело к гонке за расширение портфелей спортивных событий, когда платформы пытаются противостоять регулярной отмене подписок.

NBCUniversal потратила много денег в 2024 году, пытаясь завлечь подписчиков, в частности, обойдя Warner Bros. Discovery, компанию-владельца CNN, в приобретении будущих прав на трансляцию матчей NBA. Хотя NBCU заплатит значительно больше, чтобы транслировать игры лиги, чем под предыдущим договором WBD, возможно, подписка после представления Олимпиады принесет медиагиганту приятный скачок доходов.

«Мы продали больше рекламы на Олимпиаду в Париже, чем на любые другие Игры, и мы выполнили все обязательства перед нашими партнерами», — сказал Марк Лазарус, председатель NBCUniversal Media Group. «Парки и Студии получили беспрецедентную рекламу, а „хало-эффект“ стимулировал все наши бизнесы».

Этот «хало» включал NBC, который показал рост аудитории во всех своих новостных программах. «NBC Nightly News», ведущий Лестер Хольт, в среднем привлек 7.6 миллионов зрителей в течение двухнедельного периода, а «Сегодняшнее шоу» в среднем привлекло 3.1 миллиона зрителей, как заявила сеть.

Хотя NBCU не раскрыла число новых подписчиков на свой Peacock, компания ожидала всплеск подписок, так как зрители массово переключались на платформу, чтобы смотреть Олимпиаду.

В прошлом месяце Comcast сообщил, что стример потерял 500 000 подписчиков во втором квартале, снизившись до 33 миллионов в целом, что существенно ниже, чем у Netflix с 277 миллионами подписчиков и Disney с 153.6 миллионами.

Теперь задачей для NBCU станет удержание, возможно, всплеска подписчиков, вызванного Олимпиадой.

Успех Peacock на Олимпийских играх в Париже привлек внимание к коммерческому потенциалу живого спортивного контента. NBCUniversal потратила ресурсы на получение прав на трансляцию матчей NBA, чтобы воспользоваться всплеском подписок после Олимпиады.

В медиапространстве Олимпиада выступила в качестве мощного инструмента для вовлечения аудитории, как показывает освещение NBCU, которое привлекло значительную аудиторию с различных платформ, включая медиа-порталы и стриминговые сервисы, такие как Peacock.

Читайте также: