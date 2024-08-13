- Рейтинг лобби: эти штаты работают хуже

Антикоррупционная организация «Транспаренси Интернешнл Германия» видит лишь ограниченный прогресс в большинстве федеральных земель в отношении нормативных актов, касающихся раскрытия влияния лоббистов. В «Рейтинге лоббистов», представленном во вторник, 12 из 16 федеральных земель показали небольшое улучшение по сравнению с последней оценкой в 2022 году. Однако 13 земель не соответствуют даже половине возможных критериев. Правительство федерального уровня остается лучшим performers.

Организация создала первый Рейтинг лоббистов в 2021 году, с последующим обновлением через год. Он сравнивает правила прозрачности и честности федерального правительства и федеральных земель по четырем критериям: наличие реестра лоббистов, обязательства по прозрачности, периоды охлаждения для бывших политиков, переходящих в частный сектор, и «след legislative», который охватывает все контакты лоббистов политика во время законодательного процесса.

Федеральное правительство по-прежнему лидирует с результатом 71% благодаря своим теперь относительно хорошим правилам лоббирования и прозрачности. Среди федеральных земель Тюрингия остается на первом месте с 69%, за ней следуют Бавария и Баден-Вюртемберг с 54% и 53% соответственно. Эти земли могли бы еще больше дистанцироваться от средней группы с новыми правилами периода охлаждения, согласно отчету.

На последнем месте рейтинга находятся Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония с 19% каждая, Саксония-Анхальт с 18% и Бремен с 9%. Отсутствие активности в этих землях вызывает обеспокоенность, так как недостаточно политической воли для внедрения современных правил чистой политики, считает Норман Лёкель из «Транспаренси». Это видно в том факте, что 13 из 16 федеральных земель не соответствуют даже половине критериев Рейтинга лоббистов.

Лёкель подчеркивает: «Таким образом, значительное число федеральных земель предлагает недостаточную отслеживаемость политических решений для граждан и слишком много возможностей для потенциального незаконного влияния лоббистов».

«Рейтинг лоббистов», представленный «Транспаренси Интернешнл Германия», показал небольшое улучшение в 12 федеральных землях с момента последней оценки в 2022 году, но 13 земель все еще не соответствуют половине возможных критериев. Несмотря на это, Тюрингия по-прежнему занимает высокое место, набрав 69% в «Рейтинге лоббистов» наряду с Баварией и Баден-Вюртембергом.

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