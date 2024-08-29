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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Рейн выступает за изменение иммиграционной политики

Глава собрания министров выражает сомнения в отношении рабочей группы по миграционной и безопасности, предложенной канцлером Шольцем, но все же находит участника

 and  Yaroslav Smith
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Согласно объявлению премьер-министра земли Гессен Вайнхольда, Рейн выразил Opposition против...
Согласно объявлению премьер-министра земли Гессен Вайнхольда, Рейн выразил Opposition против создания новой рабочей группы

- Рейн выступает за изменение иммиграционной политики

Глава правительства Гессена Борис Райн (ХДС), также возглавляющий конференцию премьер-министров, согласился на участие своего министра внутренних дел Романа Позека в рабочей группе по миграционной и безопасности политике, возглавляемой федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ). Тем не менее, Райн выразил сомнения по поводу этой инициативы. "На данный момент нам не нужны мозговые штурмы с федеральным правительством, а нужна готовность федерального правительства провести черту. Нам нужен сдвиг в миграционной политике - и сейчас самое время для этого", - заявил Райн агентству "Дойче Прессе-Агентур".

Райн выразил озабоченность по поводу "неудачной миграционной политики последних лет".

"Я вижу срочную необходимость в действии, и дальнейшие консультации не нужны", - продолжил премьер-министр. "Решение для Золингена не в рабочей группе, а в директиве на действие - и в прекращении неудачной миграционной политики последних лет". Все необходимые шаги для жесткого ограничения нелегальной миграции и борьбы с криминальными мигрантами и исламскими экстремистами уже находятся на повестке дня.

Райн особо упомянул продолжение существующего контроля на границах, перенос процедур получения убежища в третьи страны за пределами Европейского союза и признание большего числа стран происхождения безопасными. Он также потребовал возможность депортации в Афганистан и Сирию, расширение депортационных и задержанных центров, отмену гражданства для преступников и потенциальных угроз, и строгое соблюдение правил Дублина ЕС. "Большинство этого уже определено на конференции премьер-министров. После Золингена не может быть 'дела как обычно'".

Заседание запланировано на следующую неделю.

После подозрительного исламского ножевого нападения в Золингене Шольц во вторник объявил о переговорах с федеральными землями и крупнейшей оппозиционной силой - союзом - о возможных последствиях. Федеральный министр внутренних дел Наancy Фэзер (СДПГ) пригласит представителей председателя и сопредседателя конференции премьер-министров, представителей крупнейшей оппозиционной партии и заинтересованных федеральных министерств на закрытые и целенаправленные дискуссии по этому вопросу в ближайшее время, сказала она.

Первое заседание запланировано на следующую неделю. В качестве даты рассматривается 15 сентября. По планам Шольца, рабочая группа будет сосредоточена на возвращении отвергнутых заявителей на убежище в их странах происхождения, борьбе с исламским терроризмом и контроле над огнестрельным оружием.

До 1 октября Гессен сохранит свое положение в качестве председателя конференции премьер-министров (МПК). Затем Саксония возьмет на себя руководство правительством под руководством нынешнего министра-президента ХДС Михаэля Креtschmer. Однако выборы там состоятся в следующее воскресенье. В опросах АФД находится вровень с ХДС по показателю самой сильной партии. Нижняя Саксония под руководством СДПГ под руководством Стефана Вайля служит сопредседателем СДПГ-ориентированных государств в конференции премьер-министров. Вайль еще не назвал участника собрания.

От федерального правительства примут участие федеральный министр внутренних дел Наancy Фэзер (СДПГ), министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) и министр юстиции Марко Бушманн (СВ). Таким образом, все три партии "трафик света" будут лично представлены. Председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал парламентского бизнес-менеджера Торстена Фреи в качестве своего представителя на переговорах по миграции с правительством.

ХДС под руководством Бориса Райна, главы правительства Гессена, выразила озабоченность по поводу миграционной политики последних лет и выступает за немедленные действия. Несмотря на сомнения Райна, первое заседание предложенной рабочей группы по миграционной и безопасности политике, возглавляемой федеральным канцлером Олафом Шольцем, запланировано на 15 сентября.

До сих пор Нижняя Саксония под руководством СДПГ Стефана Вайля не назвала участника собрания, но ХДС/ХСС будет представлена парламентским бизнес-менеджером Торстеном Фреи в переговорах по миграции с правительством.

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