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Федеральные земли ГерманииНовостиБорис Рейн

Рейн: насильственные нападения на светофоры

На традиционной политической встрече в ходе фестиваля Гилламоос часто начинают с острых критичных замечаний в адрес политических оппонентов. В этом году инициатором словесного нападения выступил Президент-display:break-word畉есс.">Гесс

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На политическом сборе Gillamoos Markus Söder, занимающий пост министра-президента Баварии от...
На политическом сборе Gillamoos Markus Söder, занимающий пост министра-президента Баварии от Христианско-социального союза, и Борис Рейн, занимающий пост министра-президента Гессена в рамках Христианско-демократического союза, выпивают пиво на сцене

- Рейн: насильственные нападения на светофоры

В разгар проливного дождя и громких раскатов грома на фестивале фольклора Гилламоос в Нижней Баварии в Абенсберге начался политический завтрак. Министр-президент Гессена Борис Райн (ХДС) открыл мероприятие резкой критикой партий, входящих в коалицию «светофоров» в Берлине.

«Ужасные, катастрофические действия «светофоров» в Берлине превращаются в серьезную политическую проблему», - заявил Райн, который вошел в шатер CSU под звуки марша баварского дефиле, вместе со своим баварским коллегой Маркусом Зёдером (CSU).

«Нам нужна политика с убеждениями, нам нужна политика с весом», - заявил Райн. Действия Маркуса Зёдера в Баварии противоположны тому, что делают «светофоры» в Берлине. Он обвинил «Зеленых» в стремлении к другой стране. «Важную роль играет, кто ведет страну».

Ранее Райн выступил против Зёдера в вопросе кандидата на пост канцлера от Союза. «ХДС очень сильна в Саксонии, и в Тюрингии невозможна продуктивная политика без нас», - сказал Райн в интервью медиагруппе Funke. «Это ясное достижение нашего председателя Фридриха Мерца».

Министр-президент Гессена Борис Райн продолжил критику берлинской коалиции, заявив: «Нам нужна политика с убеждениями и весом, чтобы противодействовать действиям «светофоров» в Берлине». На политическом завтраке его баварский коллега Маркус Зёдер также выразил несогласие, подчеркнув разницу в подходах.

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