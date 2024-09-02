- Рейн: насильственные нападения на светофоры

В разгар проливного дождя и громких раскатов грома на фестивале фольклора Гилламоос в Нижней Баварии в Абенсберге начался политический завтрак. Министр-президент Гессена Борис Райн (ХДС) открыл мероприятие резкой критикой партий, входящих в коалицию «светофоров» в Берлине.

«Ужасные, катастрофические действия «светофоров» в Берлине превращаются в серьезную политическую проблему», - заявил Райн, который вошел в шатер CSU под звуки марша баварского дефиле, вместе со своим баварским коллегой Маркусом Зёдером (CSU).

«Нам нужна политика с убеждениями, нам нужна политика с весом», - заявил Райн. Действия Маркуса Зёдера в Баварии противоположны тому, что делают «светофоры» в Берлине. Он обвинил «Зеленых» в стремлении к другой стране. «Важную роль играет, кто ведет страну».

Ранее Райн выступил против Зёдера в вопросе кандидата на пост канцлера от Союза. «ХДС очень сильна в Саксонии, и в Тюрингии невозможна продуктивная политика без нас», - сказал Райн в интервью медиагруппе Funke. «Это ясное достижение нашего председателя Фридриха Мерца».

Министр-президент Гессена Борис Райн продолжил критику берлинской коалиции, заявив: «Нам нужна политика с убеждениями и весом, чтобы противодействовать действиям «светофоров» в Берлине». На политическом завтраке его баварский коллега Маркус Зёдер также выразил несогласие, подчеркнув разницу в подходах.

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