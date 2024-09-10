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ОбществоНовостиразвлечения

Рейчел Зои и Роджер Берман объявляют о прекращении своего 33-летнего партнерства.

Историческая связь в сфере моды Голливуда вот-вот подойдет к концу.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В 2022 году Рэйчел Зоэ и Роджер Берман появились в обществе.
В 2022 году Рэйчел Зоэ и Роджер Берман появились в обществе.

Рейчел Зои и Роджер Берман объявляют о прекращении своего 33-летнего партнерства.

Известный стилист моды Рэйчел Зо и её партнёр Роджер Берман объявили о своём решении расстаться после 33 лет вместе, из которых 26 они были женаты.

Зо использовала свой подтверждённый аккаунт в социальных сетях, чтобы объявить новость.

"После 33 лет вместе и 26 лет брака Роджер и я решили, что пришло время расстаться", - гласило объявление. "Мы очень гордимся прекрасной семьёй, которую создали, и бесчисленными радостными моментами, которые мы разделили".

Зо, 53 года, и Берман, 55 лет, - гордые родители сыновей Скайлер, 13 лет, и Кайус, 10 лет. Согласно объявлению, их сыновья останутся их главным приоритетом.

"Наши дети всегда были и останутся нашим главным приоритетом", - добавило заявление. "Мы посвятим себя совместному воспитанию наших сыновей и сотрудничеству в различных бизнесах, которые мы ведём вместе".

Пара просила уважать их частную жизнь в это новое время.

Они были широко представлены в реалити-шоу "Проект Рэйчел Зо", которое выходило на Bravo с 2008 по 2013 год. Два года спустя они появились в шоу "Fashionably Late with Rachel Zoe" на Lifetime.

"Рэйчел объявила о их расставании в своём популярном аккаунте в социальных сетях, который она часто использует для разделения новостей моды и развлечений".

"Несмотря на их решение расстаться, они продолжают придерживаться своей общей любви к развлечениям, часто сотрудничая над проектами и мероприятиями в своих бизнес-ventures".

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