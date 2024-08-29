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Федеральные земли ГерманииНовостиПоследнее поколение

Регулирующий орган, BER, подает иск против Last Generation, требуя компенсации.

Различные экологические активисты проводили демонстрации в БЕР, что имело финансовые Implications. В ответ аэропорт требует возмещения за возникшие расходы.

 and  Wendy Allen
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Сотрудник полиции федеральной силы стоит рядом соukinamuранными кусачками у периметра аэропорта BER...
Сотрудник полиции федеральной силы стоит рядом соukinamuранными кусачками у периметра аэропорта BER после демонстрации, организованной 'Последнее поколение' осенью 2022 года.

Демонстрации в авиационном терминале - Регулирующий орган, BER, подает иск против Last Generation, требуя компенсации.

Аэропорт Берлин-Бранденбург подает в суд на членов "Последнего поколения" за возмещение убытков. Представитель аэропорта заявил, что после действий, предпринятых членами "Последнего поколения" в ноябре 2022 года, аэропорт требует компенсацию от шести человек, связанных с группой. Иск был подан в Региональный суд Котбуса.

Региональный суд еще не подтвердил иск. Ответа на иск все еще ждут. По данным БЕР, общая сумма компенсации, на которую претендует аэропорт, составляет примерно 33 000 евро. Эта сумма покрывает только расходы аэропорта, связанные с возобновлением авиационных операций и упущенную прибыль от отмененных рейсов, отметил представитель. Например, он упомянул ремонтные работы на ограждении аэропорта, развертывание пожарной команды аэропорта и неоплаченные сборы за посадку и взлет.

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24 ноября 2022 года активисты группы "Последнее поколение" помешали авиационным операциям в течение примерно двух часов. Полиция федерального уровня Германии сообщила, что две группы проникли на территорию аэропорта, некоторые активисты приклеили себя к полу. Аэропорт Берлин приостановил операции на обоих взлетно-посадочных полосах. По данным БЕР, около 40 рейсов с примерно 3000 пассажирами были затронуты, либо отменены, либо перенаправлены.

"Препятствие существенно повлияло на операции и использование аэропорта", - продолжил представитель. Аэропорт хочет показать через иск, что "не поддерживает такие препятствия, и ответственные стороны также должны отвечать перед аэропортом".

БЕР заявляет, что всего зафиксировано 4 случая, когда климатические активисты пытались помешать авиационному движению в БЕР, проникнув в охраняемую зону аэропорта. Только 24 ноября 2022 года пришлось временно приостановить авиационные операции.

Адвокат, представляющий аэропорт Берлин-Бранденбург, заявил, что члены "Последнего поколения" климатических активистов, которые в ноябре 2022 года помешали работе, являются теми, кто требует компенсации. Несмотря на то, что Региональный суд еще не подтвердил иск, сумма компенсации в размере 33 000 евро покрывает расходы аэропорта и упущенную прибыль.

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