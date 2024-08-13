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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Регистр лобби Thuringia обеспечивает больше прозрачности

Какие группы интересов влияют на политику? В роде Фьёртингия имеет самую высокую прозрачность среди немецких штатов, согласно Транспаренси Германии.

 and  Christian Meier
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- Регистр лобби Thuringia обеспечивает больше прозрачности

Реестр лоббистов вводится в Тюрингии для увеличения прозрачности в отношении того, какие группы интересов влияют на политику. Решение, принятое ландтагом в середине июня, гарантирует, что Тюрингия опережает другие федеральные земли в вопросе прозрачности. Свободное государство соответствует 69 процентам критериев, установленных для прозрачности, и может с уверенностью удерживать первое место в рейтинге земель, согласно некоммерческой организации «Транспаренси Интернешнл» в Берлине. Другие федеральные земли продвигаются очень медленно.

Красно-зелено-красное большинство приняло в середине июня закон, который позволяет создать реестр лоббистов. Он должен сделать «информацию об оказываемом влиянии организациями и частными лицами в сфере парламента и правительства, вне законодательной деятельности, отслеживаемой», как указано в законе. Регистрация будет обязательной.

Правящая коалиция рассматривает реестр лоббистов как дополнение к существующему реестру, который документирует, какие лоббисты влияют на новые законы.

Прозрачность также в отношении дополнительных доходов

В рейтинге прозрачности Тюрингия следует за Баварией (54 процента критериев) и Баден-Вюртембергом (53 процента). В целом, федеральное правительство выполняет лучше, чем все федеральные земли, с 71 процентом, благодаря общему хорошему соблюдению правил лоббирования и прозрачности, как объяснила организация.

Парламентарий от Левых Кнут Кorschewsky заявил, что решение о введении реестра лоббистов сделало работу парламента более прозрачной и отслеживаемой для граждан. Левые стремятся к дальнейшим улучшениям.

Демократия живет на доверии граждан к тем, кого они представляют в парламентах и институтах, сказала зеленый парламентарий Маделен Хенфлинг. «Тюрингия делает еще один шаг на пути к полной прозрачности в отношении дополнительных доходов и запрещает прямые пожертвования депутатам».

Четыре критерия были оценены для честной и прозрачной политики: есть ли реестр лоббистов и как он устроен? Публикуется ли участие лоббистов в законах через так называемый «законодательный след»? Существуют ли периоды охлаждения для членов правительства и высших чиновников, когда они переходят из политики в частный сектор? И какие поведенческие правила, требования к заявлениям и запреты, например, для дополнительной деятельности депутатов, существуют? Каждый из этих критериев составлял 25 процентов общего рейтинга.

Комиссия сыграла важную роль в оценке критериев прозрачности, так как она оценивала четыре основных области, в том числе реестры лоббистов, законодательные следы, периоды охлаждения и требования к заявлениям для дополнительной деятельности.

Введение реестра лоббистов Комиссией, как того требует коалиция Красных-Зеленых-Красных, рассматривается как значительный шаг на пути к полной прозрачности в отношении дополнительных доходов в политике.

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