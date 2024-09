Регионы, пострадавшие от наводнений, теперь ожидают помощи ЕС

Успокоение tensions по Эльбе в Саксонии, обеспокоенные взгляды на дамбы Одера в польской Бреслау: пик наводнения Эльбы достиг саксонского участка реки, согласно Государственному центру наводнений. На первом измерителе в Шёна на границе с Чехией в послеобеденное время было около 6,50 метров, с постепенно уменьшающейся тенденцией. Типично там 1,58 метра.

В Дрездене также медленно снижается уровень воды, сантиметр за сантиметром. Гидрологи ожидают, что он упадет ниже отметки в шесть метров после полуночи - ниже уровня второго самого высокого этапа тревоги. Во второй половине дня было 6,07 метров, типично 1,42 метра.

Однако опасность в Германии еще не миновала. В то время как в пострадавших от наводнения районах соседних стран ведутся работы по восстановлению, голоса о получении средств ЕС для ремонта становятся все громче.

Наводнение по-прежнему вызов здесь

В Бранденбурге предсказывается более серьезная ситуация с наводнением по Одеру на следующей неделе до середины недели. Государственное ведомство по охране окружающей среды не исключает четвертый, самый высокий этап тревоги. Город Франкфурт (Одер) установил защитные стены вдоль набережной и приготовил мешки с песком. Организованы службы наблюдения за дамбами, которые будут проверять защитные сооружения в случае ухудшения ситуации.

В Бранденбурге в воскресенье будет переизбрана ландтаг, поэтому политики, скорее всего, не допустят ошибок в управлении ситуацией с наводнением. В Саксонии-Анхальт уровни воды на Эльбе все еще растут, но остаются ниже этапов тревоги. В Баварии уже объявлено об окончании чрезвычайной ситуации.

Ситуация в Центральной и Юго-Восточной Европе

В большинстве пострадавших от наводнения регионов Центральной и Юго-Восточной Европы ведутся работы по восстановлению: с улиц и домов убирают мусор и грязь. Другие пытаются спасти, что еще можно спасти. В этом задействован военный контингент.

Объем ущерба все еще неясен. Поэтому Европейский парламент призывает к большей поддержке ЕС. Необходимо усилить ресурсами процедуру защиты от бедствий ЕС, требует большинство парламента. Чешский министр финансов Збинек Станьюра ожидает дополнительных расходов государства из-за бедствия до 1,2 миллиарда евро в этом году.

Биллионы из Брюсселя

"Самый насущный вопрос, конечно, заключается в том, можем ли мы помочь финансовыми средствами на ремонт и реконструкцию", - сказала президент ЕК Урсула фон дер Ляйен вечером в Польше. И она обещает: "Европа находится рядом с вами". Для этого должны быть использованы средства из существующих фондов ЕС. Должно быть возможно сразу же выделить около десяти миллиардов евро из так называемых фондов солидарности, сказала немецкая во время своего визита в Бреслау (Вроцлав).

Эти фонды являются одним из крупнейших пунктов общего бюджета ЕС. Фонды солидарности используются для помощи экономически слабым регионам в росте и для выравнивания экономических и социальных различий.

Между тем, число погибших возросло до по крайней мере 23. В Чехии по-прежнему числятся пропавшими без вести по крайней мере восемь человек. Король Великобритании Карл III выразил шок: "Моя жена и я глубоко шокированы и опечалены разрушениями и разрушениями, причиненными катастрофическими наводнениями в Центральной Европе", - говорится в заявлении из лондонского дворца.

Чехия

В Чехии Эльба в Усти (Ауссиг) у границы с Саксонией достигла пика чуть более 6,8 метров - нормально около 2 метров. Защитные стены выдержали натиск наводнения. В зонах бедствия на востоке страны помогают пожарные, солдаты и заключенные. Президент Петр Павел оценивает, что уборка может занять годы. Даже для спасательных служб была закрыта важная государственная дорога из-за оползней. Полиция сообщает о новых случаях мародерства.

Польша

В Польше волна наводнения достигла нижнесилезского города Вроцлав в начале четверга. Уровень воды был 6,38 метров, сказал мэр Яцек Сутык телеканалу TVN24. Ожидается, что уровень воды 6,30-6,40 метров сохранится в течение некоторого времени. Нормально чуть более 3 метров. Текущая волна наводнения существенно ниже, чем наводнение на Одере в 1997 году, когда уровень воды reached 7,24 метров.

Премьер-министр Туск предупредил на заседании штаба кризиса не недооценивать ситуацию. "Еще рано объявлять победу над наводнением во Вроцлаве". Нужно продолжать следить за ситуацией. Наводнение во Вроцлаве, как ожидается, продлится до понедельника - надежда на то, что дамбы выдержат. Германия предложила Польше военную помощь в зонах наводнения. Подробности, однако, еще не согласованы, объявило Министерство обороны.

Австрия

В Австрии ремонт ущерба, причиненного наводнением, также ожидается очень длительным. Губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лейтнер теперь считает, что восстановление разрушенных регионов "не займет дней, недель или месяцев, а годы". Она считает необходимым "общее плечо" для этого.

Между тем, ситуация продолжает улучшаться, уровни воды везде снижаются. В особенно пострадавшей Нижней Австрии около 300 зданий все еще нельзя входить. Несколько дней назад это число было еще 1400.

Словакия

В Словакии ситуация с наводнением улучшается в западном регионе возле столицы Братиславы. Тем временем, дальше на юго-восток, Дунай все еще поднимается, и самый сильный паводок ожидается в Комарно на границе с Венгрией в пятницу. Северные притоки Словакии добавляют воды в Дунай там.

В центре Братиславы Дунай достиг пика в среду вечером, поднявшись до поразительных 9,8 метров. С тех пор уровень медленно снижается, и утром было зафиксировано 9,3 метра. Обычно Дунай находится на уровне всего 3 метров.

Италия

Регион Эмилия-Романья на севере Италии столкнулся с сильными дождями. В местах, таких как Равенна, Форли и Кастель-Болоньезе, улицы превратились в реки из-за переполнения рек. Около 400 человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в приемных центрах.

Из-за опасений за безопасность многие школы в Болонье, столице региона, и других городах оставались закрытыми. Местные власти также призвали людей оставаться дома. В городе Венеция система "Мозе", состоящая из стальных барьеров, была активирована впервые с лета, чтобы защитить от высоких уровней воды.

