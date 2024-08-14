- Региональные железные дороги в Баварии в основном чистые и дружественные клиентам

Качество обслуживания и чистота региональных поездов в Баварии ухудшилось по мере роста числа пассажиров. По шкале от -100 до +100 баллов региональные поезда, оцененные Баварской железнодорожной администрацией (BEG), в среднем получили 33 балла, что на 14 баллов меньше, чем в предыдущем году.

Тем не менее, 27 из 32 сетей в Баварии соответствовали минимальным ожиданиям BEG в отношении качества обслуживания и получили соответствующие бонусные выплаты от Свободного государства. Пять сетей не смогли этого сделать и были оштрафованы.

Явный победитель с 100 из 100 возможных баллов

Явным победителем является сеть DB-Regio Kahlgrund: с 100 из 100 возможных баллов она продолжает лидировать. Сеть Ammersee-Altmühltal Bayerische Regiobahn заняла второе место с 75 баллами, за ней следует сеть Kissinger Stern Erfurter Bahn с 66 баллами. Сеть DB-Regio Hohenlohe-Franken-Untermain улучшила свои показатели и заняла четвертое место с 64 баллами.

Сеть Alex-Nord Länderbahn оказалась на последнем месте в рейтинге: она снова заняла последнее место с -16 баллами. Сеть DB-Regio Diesel Allgäu Los 2 и сети Neigetechnik Thüringen (DB Regio), Donau-Isar-Express (DB Regio) и Regio Oberbayern (DB Regio) также не смогли соответствовать минимальным требованиям.

Министр транспорта в целом доволен

Министр транспорта Кристиан Бернрайтер (ХСС) похвалил тот факт, что "общее качество обслуживания находится на относительно высоком уровне. Однако есть еще много областей, где есть место для улучшений".

BEG планирует, финансирует и контролирует региональное и S-Bahn движение в Баварии от имени Баварского министерства транспорта. Он также проверяет чистоту вагонов, информацию для пассажиров, функциональность оборудования, ориентированность на клиента персонала на борту и ориентированность на клиента при обращении с жалобами. Пунктуальность и отмены поездов не учитываются в рейтинге, так как они не являются единственной ответственностью операторов поездов.

Несмотря на увеличение числа пассажиров, некоторые сети смогли соответствовать минимальным ожиданиям в отношении качества обслуживания, например, сеть DB-Regio Kahlgrund, которая даже получила идеальные 100 баллов. С другой стороны, количество пассажиров на сети Alex-Nord Länderbahn существенно повлияло на ее плохие показатели, в результате чего она заняла последнее место в годовом рейтинге с -16 баллами.

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