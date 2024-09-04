- Региональный парламент Германии выступает за изменение иммиграционной политики.

Германская Ассоциация Районных Объединений выступила с заявлением, призывая к изменениям в своей политике миграции, заявляя, что способность местных районов к ассимиляции и включению достигла своих пределов. В результате, они утверждают, что ужесточение нелегальной иммиграции является "немедленно необходимым".

Ассоциация Районных Объединений похвалила план безопасности, представленный федеральным правительством в конце августа, но отметила отсутствие всеобъемлющей стратегии для кардинально изменившейся политики миграции. По мнению Ассоциации, такая стратегия должна включать отмену дополнительной защиты для беженцев, увеличение числа депортаций - даже в Сирию и Афганистан - и поддержание контроля над границами.

Кроме того, заявление подчеркивает необходимость ускоренной реформы и улучшения Европейской Системы Общего Убежища. Дополнительная защита применяется, когда беженцу не может быть предоставлено убежище, но он faces severe threats в своей стране, например, пытки или смертная казнь.

Германская Ассоциация Районных Объединений считает, что Европейский Союз также должен пересмотреть свою политику миграции, учитывая их совместную ответственность в управлении беженцами. Чтобы эффективно решить эту проблему, Ассоциация предлагает усилить Европейскую Систему Общего Убежища и ввести более строгие меры, в том числе увеличить темпы депортации и контроль над границами.

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