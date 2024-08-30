Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЭнергетика

Региональное распределение расходов на расширение сети станет более справедливым начиная с следующего года.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
В наступающем году предложено более справедливо распределить затраты на расширение сети среди...
В наступающем году предложено более справедливо распределить затраты на расширение сети среди различных регионов.

Региональное распределение расходов на расширение сети станет более справедливым начиная с следующего года.

Начиная с будущего года, расходы на модернизацию электросетей, связанные с ростом возобновляемых источников энергии, будут распределяться более справедливо между различными регионами.

Федеральное сетевое агентство Германии в пятницу представило новую политику, вступающую в силу с 1 января, направленную на облегчение положения регионов, которые чрезмерно производят возобновляемую энергию. "Мы упрощаем справедливые тарифы на коммунальные услуги для жителей и бизнеса в регионах с существенным расширением возобновляемой энергии", - объяснил глава агентства Клаус Мюллер.

Регионы, производящие значительно больше возобновляемой энергии, чем потребляют, несут существенные затраты на улучшение сети, которые в конечном итоге перекладываются на местных потребителей. В настоящее время тарифы на сети в больших частях северной и северо-восточной Германии существенно выше, чем в других регионах, из-за концентрации ветряных турбин на севере и больших солнечных установок в сельской местности.

Теперь эти дополнительные расходы будут разделены между всеми потребителями электроэнергии в Германии. "Существенное облегчение для обремененных регионов компенсируется управляемыми дополнительными затратами для всех потребителей электроэнергии", - пояснило сетевое агентство. Сначала будут выявлены поставщики сетей с существенными затратами.

Сначала Федеральное сетевое агентство ожидало самого большого облегчения для Бранденбурга, Шлезвиг-Гольштейна и Саксонии-Анхальт. Местные тарифы на сети также могут снизиться в Мекленбург-Передней Померании, Баварии и Нижней Саксонии. Подробная информация о том, кто выиграет и кто нет, будет опубликована к середине октября. Тарифы на сети составляют примерно четверть средних общих расходов на электроэнергию для частных домохозяйств.

  1. Распределение расходов на модернизацию электросетей в связи с ростом возобновляемых источников энергии значительно снизит высокие тарифы на сети в регионах, таких как Мекленбург-Передняя Померания и Бавария.
  2. Распределение расходов на модернизацию электросетей поможет облегчить существенные затраты на энергию, несущиеся местными потребителями в регионах, чрезмерно производящих возобновляемую энергию, таких как Бранденбург и Шлезвиг-Гольштейн.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Уменьшенные энергозатраты способствовали снижению уровня инфляции в еврозоне
Политика

Доступное топливо E10 ниже 1,69 евро: ADAC объявляет о снижении расходов на топливо

Доступное топливо E10 ниже 1,69 евро: ADAC объявляет о снижении расходов на топливо Многие водители рады: топливо Е10 в немецких заправках обычно стоит менее 1,69 евро за литр, что делает его таким же доступным, как и во время последних праздников два года назад. По данным ADAC, дизель в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финал конкурса песни Евровидение 2025 состоится в Базеле.
Политика

Заключительное мероприятие Евровидения 2025 состоится в Базеле

Заключительное мероприятие Евровидения 2025 состоится в Базеле Базель получил право провести конкурс песни Евровидение (ЕПК) 2025 года: как сообщается из Женевы в пятницу, финал ЕПК пройдет 17 мая в Базельском швейцарском зале Сент-Джейкобс. Это будет третье проведение этого престижного международного музыкального события в Швейцарии. Расположение Базеля рядом с Францией и

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Многие государства-члены проигнорировали просьбу Урсулы фон дер Ляйен выдвинуть мужскую и женскую...
Политика

Фон дер Лейен столкнулась с потенциальными неудачами в достижении своей цели увеличения участия женщин.

Урсула фон дер Ляйен выступает за равное распределение полов в своей новой команде, но значительные страны придерживаются противоположных взглядов.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн выразил надежду, что недавнее действие федерального...
Политика

Страны выступают за увеличение высылки в Кабул.

Страны выступают за увеличение высылки в Кабул. Представители профсоюзов госслужащих требуют, чтобы депортация человека в Афганистан, произошедшая в 2021 году, не осталась единичным случаем. Они выступают за масштабные депортации tanto в Афганистан, как и в Сирию, не только для преступников, но и в долгосрочной перспективе. Однако им противостоят "Зеленые&

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Лиге конференций Гейдехайм встретил достойных соперников
Спорт

Хайденхайм участвует в европейской экспедиции против "Челси" и "Эрдогана"

Хайденхайм участвует в европейской экспедиции против "Челси" и "Эрдогана" Увлекательный жребий для дебютантов Лиги Европы ФК Хайденхайм: только что вышедший в Бундеслигу клуб сыграет против миллиардеров из ФК Челси и турецкого Башакшехира FK. Дебютируя в Лиге Европы, ФК Хайденхайм получил фантастический жребий, который сулит домашний матч

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года.
Экономика

Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года.

Киев планирует прекратить транспортировку нефти из России к концу года. После почти двух с половиной лет с начала вторжения украинская территория по-прежнему служит коридором для российской нефти в трубопроводе. Страны, подобные Венгрии, имеют существенные интересы в этом вопросе. Однако Киев заявил, что эта практика прекратится к концу года. Михаил Подоляк,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Ежегодное выступление министра юстиции Герберта Мертина: представление данных о преступлениях....
Федеральные земли Германии

Больше молодых людей получают судебные наказания,Лидирующий министр заметил изменение тенденции

Среди множества уголовных преступлений количество осужденных увеличилось. Кроме того, также выросло число осужденных несовершеннолетних. Мертин проявляет беспокойство по поводу одного конкретного подхода.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно