Региональное распределение расходов на расширение сети станет более справедливым начиная с следующего года.

Начиная с будущего года, расходы на модернизацию электросетей, связанные с ростом возобновляемых источников энергии, будут распределяться более справедливо между различными регионами.

Федеральное сетевое агентство Германии в пятницу представило новую политику, вступающую в силу с 1 января, направленную на облегчение положения регионов, которые чрезмерно производят возобновляемую энергию. "Мы упрощаем справедливые тарифы на коммунальные услуги для жителей и бизнеса в регионах с существенным расширением возобновляемой энергии", - объяснил глава агентства Клаус Мюллер.

Регионы, производящие значительно больше возобновляемой энергии, чем потребляют, несут существенные затраты на улучшение сети, которые в конечном итоге перекладываются на местных потребителей. В настоящее время тарифы на сети в больших частях северной и северо-восточной Германии существенно выше, чем в других регионах, из-за концентрации ветряных турбин на севере и больших солнечных установок в сельской местности.

Теперь эти дополнительные расходы будут разделены между всеми потребителями электроэнергии в Германии. "Существенное облегчение для обремененных регионов компенсируется управляемыми дополнительными затратами для всех потребителей электроэнергии", - пояснило сетевое агентство. Сначала будут выявлены поставщики сетей с существенными затратами.

Сначала Федеральное сетевое агентство ожидало самого большого облегчения для Бранденбурга, Шлезвиг-Гольштейна и Саксонии-Анхальт. Местные тарифы на сети также могут снизиться в Мекленбург-Передней Померании, Баварии и Нижней Саксонии. Подробная информация о том, кто выиграет и кто нет, будет опубликована к середине октября. Тарифы на сети составляют примерно четверть средних общих расходов на электроэнергию для частных домохозяйств.

Распределение расходов на модернизацию электросетей в связи с ростом возобновляемых источников энергии значительно снизит высокие тарифы на сети в регионах, таких как Мекленбург-Передняя Померания и Бавария. Распределение расходов на модернизацию электросетей поможет облегчить существенные затраты на энергию, несущиеся местными потребителями в регионах, чрезмерно производящих возобновляемую энергию, таких как Бранденбург и Шлезвиг-Гольштейн.

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