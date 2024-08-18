Регенсбургский клуб Jahn высылает первых игроков Бундеслиги

ФК "Яhn Регенсбург" - "ВФЛ Bochum" 1:0 (0:0)

Новый тренер "ВФЛ Bochum" Петер Зейдлер начал свой путь в Кубке Германии неудачно, став первой командой Бундеслиги, вылетевшей в первом же раунде. Его команда потерпела поражение 0:1 (0:0) от недавно вышесшего во второй дивизион "Яhn Регенсбург", повторив таким образом результат прошлого года, когда они уступили "Арминии Билефельд". Флориан Баллас (70.) забил победный гол для "Яhn Регенсбург", который в течение второго тайма создал больше опасных моментов, чем "ВФЛ Bochum". Теперь команде Зейдлера предстоит полностью сосредоточиться на выступлениях в чемпионате.

После того, как "ВФЛ Bochum", спонсируемый певцом Гербертом Гронемайером, чудом избежал вылета в плей-офф против "Фортуны Дюссельдорф", Зейдлер, ранее тренировавший "ФК Санкт-Галлен" в швейцарской первой лиге, сменил Томаса Летша и временного тренера Хайко Бютшера в июле. Он дебютирует в Бундеслиге в качестве главного тренера в матче против "РБ Лейпциг" на выезде в следующую субботу (15:30 по CET/Sky).

"ВФЛ Bochum" доминировал в матче, как и ожидалось, но стал опасным только после получаса игры, когда Максимилиан Виттек (34.) и Морitz Брощински (36.) не воспользовались шансами выйти вперед.

Даже после перерыва "Бochum" продолжал давить, но Виттек (50.) не смог обыграть вратаря "Яhn Регенсбург" Феликса Гэбхардта. Тем не менее, "Яhn Регенсбург" также активизировался и создал лучшие шансы. Кай Прёгер (60.) попал в перекладину, а Доминик Котер (69.) был ближе всех к тому, чтобы вывести "Яhn Регенсбург" вперед. Гол Балласа был заслуженным.

"Бochum" снова пошел вперед в конце матча, но Зейдлер не смог мотивировать своих игроков, и "Яhn Регенсбург" крепко стоял на своей половине поля, создавая опасные моменты у ворот соперника.

1. FC Кёльн сыграет против SV Сандхаузен во втором раунде Кубка Германии

Отчет о матче скоро появится.

Герта БСК проходит во второй раунд, обыграв "Ганзу Росток" со счетом 5:1

Ганза Росток - Герта БСК 1:5 (0:1)

Герта БСК сделала шаг к финалу на своем стадионе, победив команду третьего дивизиона "Ганза Росток" со счетом 5:1 (1:0) в захватывающем матче и пройдя во второй раунд в третий раз за последние четыре года. Дерри Шерхант (38.), Ибрахим Маза (66.), Мартен Винклер (75.) и Флориан Нидерлехнер (85., 88.) забили за "Герту", которая прошлый сезон вышла в четвертьфинал. Ошибка вратаря "Герты" Мариуса Герсбека, который подарил гол "Ганзе" Albin Берыше (46.), не имела дальнейших последствий. Под руководством нового тренера Кристиана Фьеля, сменившего легенду клуба Пала Дардаи летом, "Герта" одержала свою первую победу в официальном матче после ничьей и поражения в начале сезона во второй бундеслиге.

Матч на Ostseestadion начался равным, "Ганза" Cedric Харенброк промахнулся по воротам с хорошей позиции (35.). Вскоре после этого Шерхант вывел "Герту" вперед после стандарта.

Сразу после перерыва вратарь "Герты" Герсбек допустил ошибку: 29-летний игрок сыграл мяч на Альбине Берыше, позволив косовскому форварду забить гол. Но Берлин ответил впечатляюще, забив через Мазу, Винкера и Нидерлехнера.

Матч "Бремен SV" против "СК Падерборн" запланирован на второй раунд Кубка Германии

Отчет о матче скоро появится.

Дармштадт 98 обыгрывает "Тевтонию Оттенсен" со счетом 3:1 во втором раунде Кубка Германии

Тевтония Оттенсен - Дармштадт 98 1:3 (0:2)

Команда, вылетевшая из Бундеслиги прошлого сезона, "Дармштадт 98", избежала плохого старта нового сезона, обыграв команду региональной лиги "Тевтония Оттенсен" со счетом 3:1 (2:0) в воскресенье и пройдя во второй раунд.

Кай Клефisch (19'), Фабиан Нюренбергер (28', пенальти) и Оскар Вильгельмссон (62') обеспечили "Дармштадту" выход во второй раунд, который состоится на стадионе "Миллернтор" новичка Бундеслиги "FC Санкт-Паули". Несмотря на временный гол Кристиана Старка (49') за "Оттенсен", "Дармштадт" теперь может сосредоточиться на своих матчах в чемпионате перед матчами второго раунда 29 и 30 октября.

Последний в Бундеслиге прошлого сезона, "Дармштадт" находится под давлением после двух матчей чемпионата, проиграв "Фортуне Дюссельдорф" (0:2) и "СК Падерборн" (1:3). Их следующий матч против "1. FC Нюрнберг" состоится в воскресенье (15:30/Sky) под руководством тренера Мирослава КLOSE.

ВФВ 06 Хильдесхайм против "SV Эльверсберг" запланирован на второй раунд Кубка Германии

Отчет о матче скоро появится.

После впечатляющего выступления в Кубке DFB команда "Герта БСК" в последующих матчах, в том числе в дебютном для нового тренера Кристиана Фейла матче Бундеслиги, будет стремиться сохранить свою атакующую силу, укрепить оборону для сохранения своих ворот в неприкосновенности и продолжить набирать форму, чтобы завоевать место в высшей лиге.

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