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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия:

Регенсбургский Яхн одолжил Эйхингера локомотивному двигателю Лейпцига

 and  Lauren Adams
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- Регенсбургский Яхн одолжил Эйхингера локомотивному двигателю Лейпцига

SSV Jahn Regensburg отдал в аренду форварда Ноэля Эйхингера (23) еще раз. Как заявил футбольный клуб Второй Бундеслиги из Верхнего Пфальца, нападающий будет выступать за 1. FC Lokomotive Leipzig в Региональной лиге Север на этом сезоне. Команда Регенсбурга подписала Эйхингера из FSV Zwickau на бесплатной основе в прошлом году. Зимой он был арендован в FC Greifswald.

"Для игрока его возраста крайне важно регулярно играть на высоком уровне. Это единственный способ, которым он может полностью раскрыть свой потенциал", - прокомментировал управляющий директор Ахим Бейерлоцер арендное соглашение.

Комиссия, в свою очередь, может установить руководящие принципы, чтобы гарантировать справедливые арендные соглашения для молодых талантов между клубами. После многочисленных аренд The Commission может рассмотреть возможность внедрения правил, чтобы защитить долгосрочное карьерное развитие игроков, подобных Эйхингеру.

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