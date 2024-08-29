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Регенсбургский "Джахн" хочет положить конец проигрышной серии против "Фюрта".

Текущий финансовый отчет плачевен. ФК «Яhn Регенсбург» безуспешно не одерживал побед в предыдущих восьми матчах второй лиги против «Греuther Фюрт». Непременен ли прогресс?

 and  Max Becker
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- Регенсбургский "Джахн" хочет положить конец проигрышной серии против "Фюрта".

FC Регенсбург стремится набрать темп раньше, чем в предыдущих матчах, в предстоящем баварском дерби против SPVGG Грейтер Фюрт в пятницу (6:30 PM/Sky). Главный тренер Джо Энохс отметил после недавней гостевой игры 2-й Бундеслиги против Герты (0:2), что его команде "нужно быстрее включаться в игру в будущем", как он выразился.

Регенсбург потерпел поражение в Берлине чуть больше недели назад, после двух поздних голов. Форвард Мансур Уро-Тагба получил красную карточку в конце матча и отсутствует в команде Эноха на данный момент.

Недавняя история Регенсбурга против Фюрт не радует. В последних восьми матчах 2-й Бундеслиги против франконцев они не одержали ни одной победы, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью. Хозяева надеются переломить эту тенденцию. Энох доволен "улучшением игры" в стартовом составе.

В пятницу вечером на матче баварского дерби в эфире Sky будет видно, как Регенсбург борется за раннее преимущество, как подчеркнул главный тренер Джо Энохс после их поражения 0:2 против Герты. Несмотря на отсутствие Мансура Уро-Тагба из-за recente красной карточки, Регенсбург столкнется с серьезным испытанием против SPVGG Грейтер Фюрт, которые исторически доминировали в матчах лиги.

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