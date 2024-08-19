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Федеральные земли ГерманииНовостиВерхний Пфальц

Регенсбург ожидает захватывающий кубок: "Было бы здорово, если бы это произошло"

Рёгенсбург в Яне неожиданно сияет в дебютные выходные кубка. После своей победы над Бохумом, особая победа маячит в Верхнем Пфальце. Тем не менее, впереди предстоит тяжелая выездная игра.

 and  Grigoriy Williams
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После неожиданной победы в Кубке над Bochum футболисты «Яйн Регенсбург» радуются.
После неожиданной победы в Кубке над Bochum футболисты «Яйн Регенсбург» радуются.

- Регенсбург ожидает захватывающий кубок: "Было бы здорово, если бы это произошло"

После своей неожиданной победы над командой Бундеслиги Bochum, SSV Jahn Regensburg с нетерпением ждет следующего захватывающего момента в Кубке Германии. Баварцы заслуженно обыграли ВФЛ 1-0 (0-0) и теперь имеют шанс встретиться с сильным соперником во втором раунде жеребьевки. "Было бы здорово," - сразу же прокомментировал капитан Андреас Гейпль после победы в воскресенье днем.

Пока Гейпль размышлял о своей победе, воздух в раздевалке Jahn был наполнен громкой смесью музыки с Ballermann и традиционных баварских мелодий. "Я счастлив за команду и всех вокруг нас," - сказал Гейпль.

Гейпль не имел предпочтительного соперника для второго раунда. "Все будет зависеть от жеребьевки. Будем играть по ситуации." Только одна из 13 команд Бундеслиги проиграла свои матчи первого раунда в выходные, так что есть несколько достойных соперников для команды второй лиги.

"Матчи Кубка Германии всегда являются чем-то, чего мы ждем с нетерпением," - сказал тренер Джо Эночс, который просто счастлив, что все еще играет в кубковый матч на стадионе Jahn. В прошлом году они проиграли 2-1 1. FC Magdeburg.

Эночс признал, что его команда имела небольшое преимущество: в отличие от Bochum, они уже начали свой сезон в лиге. "У нас была тренировка в матче," - сказал американский тренер. Это позволило его команде повысить свой уровень игры во втором тайме и закрепить победу голом Флориана Бальяса в 70-й минуте. "И если бы мы лучше исполнили наши контратаки, мы могли бы закрепить победу раньше."

Эночс надеется, что эта победа даст его команде необходимый импульс перед выездным матчем во второй лиге против Hertha BSC (Суббота, 1:00 PM/Sky). "Удержать свои позиции против такой сильной команды укрепляет нашу уверенность. Но мы сохраним самообладание и останемся сосредоточенными."

Эночс также напомнил своей команде о впечатляющей победе Hertha в Кубке Германии: 5-1 против Hansa Rostock. "Это достижение. Нам нужно принести такой же уровень игры, чтобы иметь шанс на победу," - сказал Эночс.

Гейпль выразил свой энтузиазм по поводу потенциальных сильных соперников в Кубке Германии, упомянув, что любая команда может быть их соперником из-за жеребьевки в следующем раунде в Верхнем Пфальце. После победы тренер Эночс подчеркнул их предстоящий выездной матч во второй лиге против Hertha BSC, упомянув, что Hertha также имела впечатляющую победу в Верхнем Пфальце во время Кубка Германии.

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