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Реджи Буш добивается финансовой компенсации на основе прав NIL в своем судебном процессе против USC, Pac-12 и NCAA

Реджи Буш, бывший recientesвый бекурсник Университета Южного Колорадо (ЮСК), получивший премию Хейсмана в 2005 году, подал в суд на университет, конференцию Pac-12 и NCAA, утверждая, что они незаконно получали прибыль от использования его имени, изображения и подобных прав без компенсации, как...

 and  Hanna Hofmann
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Регги Буш инициирует судебное разбирательство против Университета Южной Калифорнии, конференции...
Регги Буш инициирует судебное разбирательство против Университета Южной Калифорнии, конференции Pacific-12 и NCAA, обвиняя в незаконном использовании своего образа.

Реджи Буш добивается финансовой компенсации на основе прав NIL в своем судебном процессе против USC, Pac-12 и NCAA

"Эта ситуация не сводится к тому, чтобы добиться справедливости для Реджиналя Буша; речь идет о создании стандарта для справедливого обращения со всеми студенческими спортсменами", - заявил адвокат Буша Эван Селик на публичном заявлении.

"Наша цель - исправить эту несправедливость и установить систему, в которой спортсмены получают заслуженное признание, вознаграждение и справедливое обращение за свой вклад".

Юридическая команда Буша утверждает, что ответчики "получили значительные доходы для этих учреждений, все напрямую связано с известностью Реджиналя Буша", и продолжали получать прибыль от Буша после колледжа в НФЛ.

В заявлении для CNN USC заявило: "Реджиналь всегда будет уважаемым членом семьи Троянов, и мы были рады помочь в его успешном возвращении к победе в конкурсе на получение приза Хизман. Мы еще не получили копию иска, поэтому не можем ответить на его обвинения".

CNN пыталась связаться с NCAA для комментариев. Pac-12 отказался комментировать.

"Мы ценим усилия нового руководства USC по исправлению ошибок предыдущих администраций, которые незаконно и несправедливо обращались с Реджиналем Бушем, но задержка в исправлении ситуации говорит сама за себя", - заявил другой адвокат Буша, Ливи МакКатхерн II, в заявлении.

В 2005 году Буш завоевал приз Хизман, ежегодную премию, вручаемую самому выдающемуся студенческому футболисту, набрав 1740 ярдов на 200 розыгрышах и забив 18 тачдаунов за USC.

В 2010 году Буш добровольно вернул награду после расследования NCAA, которое установило, что он получил незаконные выгоды в размере нескольких тысяч долларов и автомобиль, запрещенные в то время, и был признан неэлигированным с 2004 года.

Студенческие спортсмены теперь могут получать компенсацию за NIL.

В апреле приз Хизман был восстановлен для Буша после того, как Trust Хизман признал "драматические изменения в студенческом спорте".

В мае NCAA и конференции Power Five пришли к соглашению, которое позволяет школам компенсировать студенческих спортсменов.

Согласно различным отчетам, основанным на данных неназванных источников, соглашение о урегулировании трех антимонопольных дел предусматривает выплату более 2,7 миллиардов долларов в качестве компенсации бывшим и действующим студенческим спортсменам.

Тем не менее, федеральный судья Клодия Уилкен приостановила соглашение на этой неделе после выражения озабоченности по поводу ограничений на NIL третьих лиц.

"Я обеспокоена ограничениями на NIL третьих лиц", - заявила Уилкен. "Я обеспокоена тем, что это ограничит возможности для людей в будущем".

Представительство Буша не только о его индивидуальном случае; это также о создании спортивного ландшафта, в котором все спортсмены справедливо компенсируются и получают равное обращение.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, растет интерес к включению спорта как законного источника дохода для студенческих спортсменов.

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