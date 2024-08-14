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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Редманн: Довольно тематические перекрестки с БСВ в стране

Опросы прогнозируют двузначные показатели одобрения Блока Сахры Вальгенкнехт на выборах в ландтаг. Глава ХДС в стране не исключает партию в качестве партнера.

 and  Viktoria Klein
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Ян Редманн не исключает возможности сформировать коалицию с БСВ.
Ян Редманн не исключает возможности сформировать коалицию с БСВ.

- Редманн: Довольно тематические перекрестки с БСВ в стране

Лидер бранденбургского ХДС Ян Редманн не исключает сотрудничества с Альянсом за прогресс и социальную справедливость (АПСЖ) после земельных выборов. "Я не буду отрицать, что между платформой АПСЖ и нашими позициями по некоторым земельным политическим вопросам может быть некоторое совпадение", - сказал Редманн в интервью Deutschlandfunk. Однако он отметил, что АПСЖ в основном фокусируется на федеральных политических вопросах. "Они хотят оказывать давление на позиции ХДС на федеральном уровне", - сказал он. Партия не позволит этого. Если они хотят управлять, им придется обсуждать земельные политические вопросы. Тогда они могли бы прийти к соглашению в переговорах о коалиции.

Опрос: АФД - самая сильная сила

В июльском опросе АФД набрала 24 процента в Бранденбурге, став самой сильной партией перед СДПГ и ХДС. Социал-демократы, которые в настоящее время занимают должность министра-президента, получили 20 процентов голосов, в то время как ХДС получила 19 процентов. Альянс за прогресс и социальную справедливость (АПСЖ), который баллотируется впервые, также получил 17 процентов в опросе. Новый ландтаг будет избран в Бранденбурге 22 сентября.

После того, как АФД заняла сильную позицию в опросах, набрав 24%, ХДС может рассмотреть свои стратегии для предстоящих выборов в ландтаг. Несмотря на то, что АПСЖ в основном фокусируется на федеральных вопросах, с 17% в опросах, они могут предложить возможности коалиции после выборов, как отметил Редманн возможность совпадения по земельным политическим вопросам.

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