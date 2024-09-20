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Ред Булл, значительная фигура в Формуле-1, меняет свои стратегии из-за воспринимаемой тяжелости цвета.

Верстаппен выражает опасения и принимает свое положение

 and  John Stellmacher
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В Сингапуре поощряют потребление, потребление, потребление алкоголя.
В Сингапуре поощряют потребление, потребление, потребление алкоголя.

Ред Булл, значительная фигура в Формуле-1, меняет свои стратегии из-за воспринимаемой тяжелости цвета.

Победная засуха Макса Верстаппена в Сингапуре продолжается, и высоко время положить этому конец. Однако шансы на это кажутся малы. Чтобы избежать сбоев в погоне за титулом, Red Bull Racing решила отказаться от уникальной окраски кузова.

Для тяжеловеса в F1, Red Bull Racing, речь идет о нескольких сотых секунды на круг, но это существенная разница. В результате команда приняла решение отказаться от любимой традиции для Гран-при Сингапура. Вместо того чтобы демонстрировать специальную ливрею, машины Макса Верстаппена и Серхио Переса сохранят свой обычный вид: дополнительный цвет мог бы добавить около килограмма к машине и потенциально замедлить ее.

В свете текущих трудностей Red Bull Racing не может оправдать потерю нескольких сотых секунды из-за специальной окраски. "Это не будет наш лучший уик-энд", - признал Верстаппен, ставя достижимые цели на 18-й из 24-х гонок: "Наша цель - стабилизировать машину и улучшить ее".

На горизонте мало надежды: Верстаппен еще не побеждал в Сингапуре, даже в прошлом году, когда он легко доминировал в F1. Какова вероятность того, что это произойдет в 2024 году? На прошлом уик-энде в Азербайджане Red Bull уступила лидерство в Кубке конструкторов McLaren, если не считать их победу в австрийском спринте. Верстаппен не побеждал семь гонок подряд, и его отрыв от второго места Ландо Норриса в McLaren сократился до 59 очков. Гран-при Сингапура (воскресенье, 14:00 на Sky и в прямом тикере на ntv.de) вот-вот начнется.

Уличный трек в Сингапуре представляет собой серьезные вызовы

"Уличный трек в Сингапуре представляет собой серьезные вызовы для RB20", - признал Верстаппен, финишировавший шестым там в прошлом году. В настоящее время McLaren и Ferrari заметно быстрее Red Bull. Mercedes также считает, что у них есть шанс на победу, которая состоится под покровом темноты. Red Bull, однако, видит это иначе. "Наша машина часто страдает от ухабов и неровностей", - сказал Верстаппен. Кроме того, их конкуренты, в том числе быстрые пилоты McLaren, такие как Норрис и победитель Азербайджана Оскар Пиастри, а также Чарльз Леклер из Ferrari, стали заметно быстрее.

"Нам нужно больше мощности и облегчить наши усилия", - сказал Верстаппен, надеясь на лучшее. Имея это в виду, руководители Red Bull Racing решили отказаться от штрафа в виде веса специальной ливреи. "Любой дополнительный вес отрицательно влияет на производительность, и команда по-прежнему придает большое значение тому, чтобы сделать эту машину как можно более конкурентоспособной для оставшихся гонок сезона 2024 года", - заявила Red Bull.

Пока Верстаппен продолжает пользоваться преимуществом, которое он накопил на ранней стадии сезона. "Все идет хорошо", - улыбнулся голландец в Сингапуре. После гонки будет еще один четырехнедельный перерыв для пилотов, прежде чем сезон завершится тремя последовательными гонками. Верстаппен хочет сохранить самообладание на пути к своему четвертому подряд титулу: "Посмотрим, как все сложится".

В свете сложностей уличного трека в Сингапуре Верстаппен выразил обеспокоенность производительностью RB20 на ухабах и неровностях. В свете этих проблем и значительного преимущества в скорости их конкурентов Red Bull Racing решила не рисковать дополнительным весом и потенциальным снижением производительности из-за уникальной окраски кузова, задаваясь вопросом: "- Какой дополнительный вес мог бы отрицательно сказаться на нашей производительности?"

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