Ред Булл игнорирует дорогой обычай.

Макс Ферстаппен еще не вкушал победы в Сингапуре, и это обстоятельство доставляет ему немало хлопот как чемпиону F1. Однако в этом году мало признаков того, что он изменит эту ситуацию. Чтобы избежать катастрофы в борьбе за титул, команда Red Bull решила отказаться от своей обычной традиции на Гран-при Сингапура. Вместо того чтобы выступать с специальной ливреей, Макс Ферстаппен и Серхио Перес останутся с обычным дизайном. Дополнительный цвет добавил бы лишний килограмм к машине, что потенциально могло замедлить их на несколько сотых секунды.

При нынешних трудностях Red Bull не может оправдать отставание в 0,03 секунды из-за специальной краски. "Это не будет наш лучший уик-энд", - сказал Ферстаппен, сохраняя низкие ожидания на 18-й из 24-х гонок: "Наша цель - стабилизировать машину и строить на этом".

Шансы на прорыв в Сингапуре кажутся маловероятными. Ферстаппен не одержал победу в городском государстве, даже в прошлом году, когда он правил F1 железной рукой. Так почему же 2024 год должен стать другим? Надежды на титул Red Bull пострадали на прошлом уик-энде в Азербайджане, когда они потеряли лидерство в Кубке конструкторов в пользу McLaren. За исключением своей победы на спринте в Австрии, Ферстаппен не побеждал в семи гонках. Его преимущество в чемпионате над Норрисом теперь составляет всего 59 очков.

Городской трек в Сингапуре - серьезное испытание

"Городской трек в Сингапуре - серьезное испытание для нашей машины", - признал Ферстаппен, финишировавший на шестом месте в прошлом году. McLaren и Ferrari имеют явное преимущество над Red Bull в настоящее время. Mercedes видит возможность блеснуть на ночной гонке. Но не для Red Bull. "Наша машина не очень хорошо справляется с неровными и бугристыми поверхностями", - сказал Ферстаппен. К сожалению, конкуренция со стороны быстрых пилотов McLaren, таких как Норрис или победитель Баку, Оскар Пиастри, а также суперзвезды Ferrari, Шарля Леклера, усилилась.

"Нам нужно найти больше скорости и облегчить себе жизнь", - сказал Ферстаппен. Таким образом, руководители Red Bull решили не брать на себя 1-килограммовый штраф из-за дополнительного цвета. "Каждый дополнительный грамм влияет на производительность, и команда сосредоточена на том, чтобы сделать эту машину максимально конкурентоспособной для оставшихся гонок 2024 года", - заявили в Red Bull в заявлении.

У Ферстаппена есть запас прочности с ранних этапов сезона, на который он может опереться. "Все в порядке", - сказал голландец с улыбкой в Сингапуре. После гонки пилотам предстоит четырехнедельный перерыв, прежде чем сезон завершится тремя последовательными гонками. Ферстаппен хочет сохранить свой спокойный настрой на пути к четвертому подряд титулу: "Посмотрим, как все пойдет".

Несмотря на сложности, которые представляет собой городской трек в Сингапуре, чемпион F1 Макс Ферстаппен и его команда Red Bull решили отказаться от специальной ливреи, выбрав вместо этого обычный дизайн, чтобы избежать возможной потери производительности. В этом сезоне Ферстаппен все еще не одержал победы в Сингапуре, но это не повлияло на его уверенность в том, что он сможет хорошо выступить в городском государстве, сказав: "Посмотрим, как все пойдет".

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