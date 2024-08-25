Реализация простой стратегии может подтолкнуть Украину к триумфу.

В ходе наступления в российской Курской области, а также некоторых успехов в Харькове, Украина демонстрирует прогресс в своих боях, несмотря на серьезные вызовы в Донбассе. Эксперты считают, что есть возможность оказать дополнительное давление на российских агрессоров.

Продвижение в российскую территорию в Курске оказалось непростым для Кремля. Пока что войска Москвы не смогли эффективно ответить на атаку. Несмотря на то, что эта неожиданная offensivamожет не изменить ход войны, она выявила слабые стороны в обороне Кремля. Для закрепления победы Украины в оборонительной войне против российских захватчиков необходима дополнительная поддержка Запада, как считают в Киеве.

В настоящее время президент Зеленский и Институт изучения войны (ISW) в США призывают полностью разрешить использование оружия с увеличенной дальностью для ударов по территории России. Многие военные цели, по мнению экспертов, находятся в досягаемости американских ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Украина уже использует разные версии ATACMS, но из-за ограничений со стороны Вашингтона - не для атак на российскую территорию.

Хотя российская армия переместила свои воздушные силы глубоко в тыл для защиты от возможных атак с увеличенной дальностью, ISW видит множество возможностей ослабить российские силы.

Ключевые военные хабы в досягаемости

"По оценкам ISW, не менее 250 военных и паравоенных объектов в России находятся в зоне досягаемости ATACMS, поставляемых США в Украину", - говорится в недавнем отчете. Однако разрешены только атаки с помощью ракет GLMRS. "Это означает, что Украина может атаковать максимум 20 из 250 объектов".

В зоне досягаемости ATACMS находятся крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, склады топлива, хранилища боеприпасов и штабы. Эти цели трудно переместить и в настоящее время поддерживают российские войска в области командования и управления, разведки, логистики и технического обслуживания.

Аргументы правительства США о том, что атаки с помощью ракет ATACMS на российскую территорию бессмысленны, поскольку российские силы переместили свои воздушные силы глубже в тыл, не убедительны, считает американский think tank. Игнорировать сотни других самостоятельно поддерживаемых объектов, участвующих в конфликте России с Украиной, неправильно, заявляет ISW.

Снятие запрета могло бы создать серьезную угрозу и оказать значительное логистическое и операционное давление на российскую армию, отмечается в отчете. Скорее всего, командование существенно перестроит свои силы во всем тылу страны, чтобы защитить их от украинских атак. Аналогичный эффект был замечен в 2022 году, когда Украина впервые применила ракетные установки HIMARS, и застигнутая врасплох российская сторона потребовала некоторое время, чтобы справиться с новой угрозой и переместить военные цели за пределы досягаемости.

По мнению ISW, способность России предотвратить атаки ATACMS на свою внутреннюю территорию с помощью ПВО и помех ограничена. "Украинские удары дронами показали, что многие районы в тылу России либо вообще не имеют адекватной ПВО, либо она там отсутствует. Военным, скорее всего, придется перебросить ПВО и средства радиоэлектронной борьбы с других участков России и с фронта в Украине". Это могло бы позволить Украине усилить свои воздушные операции вдоль фронта.

Украинское правительство уже несколько месяцев просит своих партнеров разрешить атаки на российскую территорию с помощью дальнобойного оружия. В настоящее время Киев пытается проводить такие атаки с помощью отечественных разработок, таких как дальнобойные дроны или модифицированные ракеты Neptune. Президент Зеленский заявил, что если союзники смогут убедить снять ограничения на использование дальнобойного оружия, это существенно приблизит "общую победу".

Военное вмешательство в Курске выявило уязвимости российской обороны, и Москве пока не удается эффективно отвечать на атаки. Благодаря стратегическим военным целям в зоне досягаемости, украинская армия, при поддержке дальнобойного оружия, такого как ракеты ATACMS, потенциально может нанести значительный ущерб военным возможностям России.

Читайте также: