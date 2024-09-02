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Ричард Гир в настоящее время расположен рядом со своим потомством и супругой

Спокойное семейное присутствие в Венеции: Ричард Гир очаровывает на красном ковре с сыном и супругой.

 and  Christian Meier
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Ричaird Жире, вместе со своим сыном и супругой, посетил премьеру 'Волка'
Ричaird Жире, вместе со своим сыном и супругой, посетил премьеру 'Волка'

- Ричард Гир в настоящее время расположен рядом со своим потомством и супругой

Ричард Гир, 75, принес семейную гармонию на Венецианский кинофестиваль на прошлых выходных. Его сопровождали сын Хомер, 24, и жена Алехандра Сильва, 41. Они блистали на гала-концерте и премьере фильма в воскресенье.

Признание Гира

Родившийся 31 августа, Гир появился на amfAR гала в классическом черном смокинге с бабочкой. Его сын повторил его стиль, оба щеголяли в этом классическом наряде. Алехандра сияла в роскошном платье, украшенном сверкающими синими цветочными украшениями. Остальная часть платья была сделана из прозрачной ткани, добавляя пикантности ее образу. На гала-концерте Гир получил "Награду за вдохновение". Как сообщает журнал "Люди", CEO amfAR Кевин Роберт Фрост высоко оценил существенный вклад Гира в борьбу со СПИДом. "В развлекательной индустрии немногие так яростно продвигали осведомленность об СПИДе, как Ричард Гир", - подчеркнул он.

Троица также посетила премьеру "Неподъемная тяжесть таланта", криминальной комедии с участием суперзвезд Джорджа Клуни, 63, и Брэда Питта, 60. Их последнее сотрудничество состоялось в 2008 году в комедии "Сожги после прочтения". Гир и Хомер щеголяли в смокингах, а Сильва блистала в смелом белом платье с высоким разрезом, шлейфом и открытыми сборками. Фотографии запечатлели Гира, любующегося своей супругой, стоящего перед ней на коленях и обнимающегося с ней.

Ранее Гир превратил Каннский кинофестиваль в семейное дело в мае. Его сопровождала Алехандра на красной ковровой дорожке перед миром "О, Канада". Хомер присоединился к роскошной послепремьерной вечеринке после высоко оцененного показа, как сообщает американский журнал "Люди".

Хомер Гир - сын Ричарда от второго брака с актрисой Кэри Лоуэлл, 63. Они поженились в 2002 году, но расстались в 2013 году. Их развод был оформлен в 2016 году.later, Гир женился на Сильве в 2018 году, и у них родилось двое сыновей в 2019 и 2020 годах. До Лоуэлл Гир был женат на супермодели Синди Кроуфорд с 1991 по 1995 год.

Кинофестиваль, на котором Гир принес семейную гармонию, был Венецианский кинофестиваль. После получения "Награды за вдохновение" на гала-концерте amfAR во время Венецианского кинофестиваля они посетили премьеру фильма, в частности, "Неподъемная тяжесть таланта".

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