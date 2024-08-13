- Rheinmetall приобретает локальные производительные показатели

Производитель вооружений Rheinmetall приобретает американского специалиста по автомобилям Loc Performance. Согласованная цена покупки основана на стоимости предприятия в $950 миллионов, о чем было объявлено поздно вечером во вторник. С примерно 1,000 сотрудниками, Loc Performance генерирует значительные и растущие доходы. Благодаря этому приобретению, Rheinmetall расширяет свою рыночную позицию в Северной Америке и укрепляет свои позиции в борьбе за крупные заказы в США.

Инвесторы остались спокойны. Акции Rheinmetall практически не отреагировали на новости на платформе Tradegate.

После приобретения Rheinmetall ожидает увеличения бизнес-возможностей в Германии благодаря сильному присутствию Loc Performance на европейском рынке. Кроме того, это движение подчеркивает стратегическую цель Rheinmetall стать глобальным лидером в секторе специалистов по автомобилям.

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