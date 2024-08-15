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РФК-младший обратился к кампании Харриса о роли администрации в обмен на одобрение

Кampaния невзиcянного кандидата в президeнты Рoберта Ф. Кeннеди-мл. связалась с кампанией вице-президента Камалы Харрис, чтобы договориться о встрече, чтобы обсудить возможную роль в ее администрации, если он выберется из races и поддержит ee, сказал официальный представитель кампании Кeннеди и...

 and  Anne Legman
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Кандидат в президенты США от независимой партии Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил 'безочихана' на...
Кандидат в президенты США от независимой партии Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил 'безочихана' на предстоящих выборах на камбейн-стопе в Бруклине, штат Нью-Йорк, 1 мая 2024 года.

РФК-младший обратился к кампании Харриса о роли администрации в обмен на одобрение

Подход от команды Кеннеди произошел на прошлой неделе, и встреча между двумя кандидатами так и не состоялась, сообщил представитель кампании Кеннеди CNN.

Попытка встречи произошла через несколько недель после того, как Кеннеди и бывший президент Дональд Трамп встретились лично на Республиканском национальном съезде в Милуоки, где они обсуждали возможную роль для Кеннеди в потенциальной администрации Трампа в обмен на поддержку.

Сотрудники кампании Кеннеди также пытались связаться с посредниками Рона Клейна, бывшего главного штаба Белого дома для президента Джо Байдена, но эти попытки оказались безрезультатными, сказал представитель кампании Кеннеди.

В то время как Кеннеди продолжает продвигаться в вопросе доступа к бюллетеню, организовывать кампанейские мероприятия и делать медиа-вставки, представитель кампании сказал CNN, что он остается открытым для выхода из гонки, если считает, что может служить стране другим способом.

Спикер кампании Кеннеди Стефани Спир в заявлении CNN сказала, что Кеннеди "готов встретиться с лидерами обеих партий, чтобы обсудить возможность единого правительства".

CNN обращался за комментариями к кампании Харрис.

О выходе на связь впервые сообщила газета "Вашингтон Пост".

Демократы активно противодействуют кампании Кеннеди с самого начала года через рекламу, называющую Кеннеди "спойлером" и подчеркивающую его связи с меценатом Республиканской партии Тимоти Меллоном, который внес вклад в внешнюю группу, поддерживающую Кеннеди, и в отдельную группу, поддерживающую Трампа. Национальный комитет Демократической партии и супер-ПАК, управляемый демократическими союзниками, подали возражения против доступа Кеннеди к бюллетеню в нескольких штатах.

"Никто не собирается вести переговоры с магов-финансируемым кандидатом, который искал работу с Дональдом Трампом в обмен на поддержку", - сказал в среду в заявлении CNN представитель НКД Мэтт Корридони.

Кампания Кеннеди активно исследует возможности в политике, как свидетельствуют их попытки встретиться с лидерами обеих партий и обсудить идею единого правительства. Несмотря на эти усилия, НКД решительно противодействует кампании Кеннеди, называя его "спойлером" и противодействуя его доступу к бюллетеню в различных штатах.

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