RFK Junior обращается в Верховный суд с просьбой сохранить его включение в избирательный список Нью-Йорка, игнорируя одобрение Трампа.

В отчаянной просьбе Кеннеди заявил, что жители Нью-Йорка, подписавшие петиции в его поддержку, имеют конституционное право включать его в бюллетени и голосовать за него, независимо от его избирательной деятельности.

В августе Кеннеди прекратил свою президентскую кампанию и поддержал Трампа, пообещав снять свою кандидатуру с выборов в нескольких ключевых штатах, но призвав сторонников в традиционно республиканских или демократических штатах голосовать за него.

Однако после своего выхода из гонки Кеннеди стал более решительно призывать своих сторонников голосовать за Трампа, независимо от их местоположения, одновременно снимая свою кандидатуру с выборов в некоторых глубоко консервативных штатах.

"Многие спрашивают меня, должны ли они голосовать за меня, независимо от того, из какого они штата - красного, синего или колеблющегося?", - написал Кеннеди в недавнем письме по сбору средств. "Мой ответ прямой. Независимо от вашего места жительства, я призываю вас голосовать за Дональда Трампа. Логика проста - это единственный способ отправить меня и мои убеждения в Вашингтон и достичь цели, которая вдохновила мою кампанию".

Удаление Кеннеди с бюллетеня Нью-Йорка было вызвано использованием неверного адреса в его номинационной петиции, согласно избирательным органам. Его попытки оспорить это решение в низших судах, в том числе во 2-м окружном суде США, были отклонены.

Это второй экстренный апелляционный запрос, касающийся доступа к президентскому бюллетеню в последнее время, подчеркивающий влияние третьих партий и независимых кандидатов в близких выборах. В прошлую пятницу Верховный суд отклонил экстренный запрос Зеленой партии, чтобы гарантировать присутствие кандидата в президенты Джилл Зеин на бюллетене в ключевом штате-борьбе Невада.

Запрос Кеннеди был подан к судье Соня Сotomayor, которая рассматривает экстренные апелляции из 2-го округа. Сotomayor потребовала ответа от избирательных органов Нью-Йорка к среде послеполуденного.

Вклад в этот отчет внес CNN’s Aaron Pelish.

Решение Кеннеди поддержать Трампа в политике, несмотря на снятие своей кандидатуры с некоторых бюллетеней, побуждает своих сторонников голосовать за республиканского кандидата. Независимо от политической принадлежности их штатов, Кеннеди призывает своих сторонников поддержать кампанию Трампа, чтобы продвигать их общие убеждения и цели.

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