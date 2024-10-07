Рэп-исполнитель Эминем собирается стать дедушкой, испытывая эмоции.

Слайм Шейди, более известный как Эминем, представил трогательное музыкальное видео на свою песню "Временная", посвященную своей дочери Хейли Джейд. В этом клипе знаменитый рэпер раскрывает нежную тайну: он скоро станет дедушкой впервые.

Даже самые жесткие рэперы имеют мягкую сторону, и Эминем проливает слезу или две, услышав эту радостную новость. Видео дебютировало на YouTube от влиятельного артиста, чье настоящее имя Маршалл Мэтес III.

Чтобы создать музыкальное видео, Эминем хитро соединяет старые домашние видеозаписи Хейли Джейд Скотт, следуя за ней от детства до замужества. Почти в конце видео 28-летняя Хейли радует отца неожиданным сюрпризом - она беременна! Когда Хейли Джейд показывает Эминему новую футболку "Дедушка" и узи, жесткий рэпер на мгновение поддается эмоциям.

Хейли Джейд делится фотографиями в Instagram, на которых она и ее муж Эван МакКлинток окружены изображениями узи, с подписью "Мама и Папа" и годом 2025. По словам журнала "Люди", бывшая Эминема, Кимберли Энн Скотт, 49 лет, впервые познакомила пару в Мичиганском государственном университете. Они обменялись клятвами в мае 2022 года после шести гармоничных лет вместе. На шоу "Только немного Слейди" Хейли Джейд Эван рассказал, что получил одобрение Эминема на предложение руки и сердца на его дне рождения в декабре 2022 года.

"Временная", меланхоличная песня, записанная Эминемом с вокалисткой Скайлэр Грей, входит в его двенадцатый альбом "Смерть Слайм Шейди (Купа де Граc)". Этот альбом вышел в июле. Песня является трогательным напоминанием о его дочери. Хейли Джейд Скотт родилась от прошлых отношений Эминема с Кимберли Энн Скотт.

В волнении Хейли Джейд делится новостями о беременности в социальных сетях, публикуя фотографии узи и объявляя о своей будущей семье, написав "Мама и Папа" и год 2025. Новость о том, что Слайм Шейди скоро станет дедушкой, вызывает восторг в мире развлечений.

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