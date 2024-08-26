Renault Symbioz E-Tech комбинированный гибридный автомобиль имеет смешанный силовой агрегат мощностью 145 лошадиных сил

С Renault Symbioz компания предлагает заманчивое предложение для тех, кто колеблется в выборе электрических силовых установок. В сущности, это Сценик с комбинацией источников энергии. Даже в гибридном режиме он частично работает на электричестве.

Многие новые автомобилисты все еще находят возбуждение в чисто электрическом вождении, но те, у кого нет домашней зарядной станции, часто держатся в стороне. Но не волнуйтесь, даже в самых отдаленных районах Германии есть быстрые зарядные станции. Внутренние combustion engines еще некоторое время останутся, а у Renault они часто гибридизированы, и вот почему этот новый компактный SUV, Symbioz, оснащен множеством вариантов питания.

Под его капотом может показаться немного запутанным. 1,6-литровый атмосферный двигатель обеспечивает 69 кВт/94 л.с. и работает в паре с электромотором мощностью 36 кВт/49 л.с. Renault заявляет о совокупной мощности 105 кВт/143 л.с., предлагая приличную производительность без излишеств. Есть также второй электромотор, который усиливает вращение бензинового двигателя и действует как стартер.

Эта базовая конфигурация получает энергию от 1,3 кВтч батареи, либо через рекуперативное торможение, либо от внутреннего сгорания двигателя. Сложная трансмиссия включает в себя четыре разные передачи для бензинового двигателя и две для электромотора, делая этот 1,5-тонный автомобиль довольно экономичным, с расходом топлива по циклу WLTP всего 4,8 литра на 100 километров.

Элегантный запуск

Symbioz запускается плавно без трения сцепления, позволяя электрический запуск. Он предлагает несколько режимов для настройки стратегии работы. Например, специальный режим гарантирует, что батарея останется полностью заряженной, чтобы помочь преодолеть подъемы. И с дополнительными 205 Нм крутящего момента, он определенно не разочарует. Даже с пустой батареей можно взбираться на холмы.

В Symbioz вы никогда не почувствуете себя недостаточно мощным. Его сложная трансмиссия позволяет широкий диапазон передаточных чисел, способствуя его стабильной производительности. Хотя и есть заметные процессы переключения, но силовая установка Symbioz обеспечивает плавное ускорение без резких перебоев в крутящем моменте.

Больше для исследования

Однако Symbioz также имеет свою долю вибраций и предупреждающих звуков при уходе с полосы движения и превышении скорости. К счастью, их можно отключить без погружения в меню. Действительно, меню - их много, они расположены на изящном 10,4-дюймовом сенсорном дисплее, гармонично вписанном в дизайн автомобиля. Поскольку в основе лежит операционная система Google, управление интуитивно понятно. Голосовое управление очень рекомендуется, оно имеет удивительно низкий процент ошибок.

Так насколько же комфортен этот 4,41-метровый компактный SUV? Французские бренды известны комфортом, и если вы интерпретируете комфорт как легкость движения, то это подходит. Symbioz не особенно маневренен или точен в управлении или рулении, но он справляется с дорожными неровностями с балансом гладкости и грубости. С комфортными сиденьями общее впечатление гармонично. А начальная цена в 32 550 евро также заслуживает внимания.

За разумную стоимость он предлагает много практичности. Это включает в себя двухъярусный пол багажника, скользящее заднее сиденье и возможность разместить почти 1600 литров багажа со сложенными задними сиденьями. Он также напичкан продвинутыми системами помощи водителю и практичными функциями. Этот SUV также имеет нотку высокотехнологичности: в зависимости от комплектации большая электрохромная панорамная крыша может затемняться электронно.

В ближайшем будущем Renault представит мягкий гибридный вариант Symbioz, так что, скорее всего, к партии присоединится электромотор.

Технические характеристики Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145

Компактный SUV

Длина: 4,41 метра, ширина: 1,80 (2,00 с внешними зеркалами) метра, высота: 1,58 метра, колесная база: 2,64 метра, объем багажника: 492-1582 литра

1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, 69 кВт/94 л.с., Электромотор: 36 кВт/49 л.с., Силовая мощность системы: 105 кВт/145 л.с., Максимальный крутящий момент системы: 250 Нм, Автоматическая коробка передач с 2 + 4 режимами, Передний привод

0-100 км/ч: 10,6 с, Максимальная скорость: 170 км/ч, Средний расход топлива: 4,8 л/100 км (WLTP)

Цены: начиная с 32 550 евро

Этот новый Symbioz от Renault предлагает различные источники питания, в том числе изготовление своего двигателя из материалов любого происхождения, чтобы гарантировать его гибридные возможности. Кроме того, в скором времени появится мягкий гибридный вариант Symbioz, в котором к партии присоединится электромотор, еще больше повышая его экологическую дружественность.

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