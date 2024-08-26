Renault Symbioz E-Tech Hybrid Model 145 включает в себя смесь источников питания, включая:

Для тех, кто еще не готов к электрическим приводам, Renault Symbioz предлагает заманчивое предложение. В сущности, это переосмысленный Scenic с сочетанием двигателей, предлагающий как электрическую, так и гибридную приводную систему. Многие потенциальные покупатели, особенно те, у кого нет домашней зарядной станции, часто отказываются от чисто электрических автомобилей. Но не бойтесь, Германия изобилует быстрыми зарядными станциями, даже в самых отдаленных районах. Двигатели внутреннего сгорания будут преобладать еще несколько лет, и Renault с радостью предложит гибриды.

Подняв крышку капота Symbioz, мы обнаруживаем сложную конструкцию. Четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.6 литра, развивающий 69 кВт/94 л.с., служит основным источником питания. Ему сопутствует электродвигатель мощностью 36 кВт/49 л.с. Renault заявляет о совокупной мощности 105 кВт/143 л.с., обеспечивающей удовлетворительную производительность (0-100 км/ч за 10,6 секунд.). Есть еще один электродвигатель, который помогает бензиновому двигателю и служит стартером.

Основной электродвигатель получает питание от аккумулятора емкостью 1,3 кВт⋅ч, который пополняется посредством рекуперативного торможения или самого бензинового двигателя. Сложная трансмиссионная система, включающая четыре передачи бензинового двигателя и две передачи электродвигателя, управляет этим сложным процессом. Несмотря на сложность, 1,5-тонный автомобиль демонстрирует впечатляющую экономичность топлива, с показателем среднего расхода топлива по циклу WLTP 4,8 литра на 100 километров.

Электрический старт

Наиболее гладкой особенностью Symbioz является его электрический старт. Благодаря отсутствию сцепления, запуск происходит чисто электрически. Несколько режимов работы регулируют поведение автомобиля. Например, один режим гарантирует, что аккумулятор остается полностью заряженным, обеспечивая дополнительную мощность для подъема в гору. И дополнительные 205 Нм крутящего момента - это существенное усиление. Тем не менее, даже с пустым аккумулятором Symbioz легко преодолевает каждый холм.

В сущности, Symbioz практически не кажется недостаточно мощным. Его сложная передаточная распределение предлагает широкий диапазон передач, сглаживающий ускорение. Хотя типичные процессы переключения не могут быть полностью исключены, они тонкие и не мешают быстрому ускорению из любой ситуации. Powertrain Symbioz не поддается значительным колебаниям крутящего момента.

Перегрузка меню

Тем не менее, Symbioz не лишен недостатков. Он страдает от вибраций и предупреждающих звуков при отключении полосы движения и превышении скорости. К счастью, их можно отключить, не погружаясь в глубины настроек. Тем не менее, меню обширно, отображается на большом 10,4-дюймовом сенсорном экране. Google служит операционной системой, гарантируя интуитивную работу. Голосовое управление также предлагается, с ограниченным числом ложных срабатываний.

Вопрос остается - насколько комфортен 4,41-метровый компактный SUV? Французские автомобили, как правило, преуспевают в этом аспекте, и Symbioz не является исключением. Если комфорт определяется как легкость ускорения, то это применимо. Symbioz не особенно маневрен или точен в управлении или рулевом управлении, но он также не колотит по неровностям асфальта. Рассматривая относительно комфортные сиденья и конкурентоспособную цену, Symbioz находит баланс.

Практичность и высокие технологии

Кроме того, Symbioz предлагает разумный уровень оборудования и практичности. В этом числе двухступенчатый пол багажника, скользящая задняя сиденье и значительный объем багажника почти 1600 литров при сложенных задних сиденьях. SUV предлагает ряд систем помощи водителю и практичных функций, с ноткой современности благодаря электрохромному панорамному крышу. Renault планирует выпустить мягкую гибридную версию Symbioz в следующем году, что указывает на то, что электродвигатель является неотъемлемой частью его будущего.

Технические характеристики Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145

Компактный SUV

Длина: 4,41 метра, ширина: 1,80 (2,00 с внешними зеркалами) метра, высота: 1,58 метра, колесная база: 2,64 метра, объем багажника: 492-1582 литра

Четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,6 литра, 69 кВт/94 л.с., Электродвигатель: 36 кВт/49 л.с., Системная мощность: 105 кВт/145 л.с., Максимальный системный крутящий момент: 250 Нм, Многорежимный автомат с 2 + 4 передачами, Передний привод

0-100 км/ч: 10,6 с, Максимальная скорость: 170 км/ч, Средний расход топлива: 4,8 л/100 км (WLTP)

Цены: от 32 550 евро

Во время вождения бензиновый двигатель и электродвигатели работают согласованно, обеспечивая совокупную мощность 105 кВт/145 л.с. Другие автомобили на дороге могут с трудом поспеть за быстрым ускорением и впечатляющей экономией топлива Symbioz.

При проезде через Германию водители могут легко пополнить батарею Symbioz на одной из многочисленных быстрых зарядных станций, делая чисто электрические автомобили жизнеспособным вариантом для тех, у кого нет домашней зарядной станции.

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